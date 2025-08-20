АЗС готовятся начать активную борьбу за клиентов.

В конце сентября и в начале октября цены на бензин и дизельное топливо в Украине могут снизиться на 2 гривни за литр, а на газ - на 1 гривню, при условии сохранения мировых цен на нефть на текущем уровне. Такой прогноз в комментарии УНИАН сделал основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин.

Эксперт пояснил, что несмотря на снижение мировых цен на нефть в последнее время, владельцы сетей не спешат менять цифры на стелах АЗС, поскольку сейчас высокий спрос на топливо.

"Маржинальность сейчас очень высокая. Цены на бензин завышены на 2 гривни, но сейчас высокий сезон. По этим ценам сейчас покупают (топливо - УНИАН), и всех все устраивает", - отметил эксперт.

Видео дня

Леушкин добавил, что после первых дождей топливо начнет дешеветь, если цены на нефть не изменятся под влиянием, в частности, геополитических факторов.

"Как только начинаются дожди, то сразу снижается спрос на сезонные товары, такие как: вода, пиво, поскольку изменился сезон... Начинается падение спроса со стороны аграриев", - отметил Леушкин.

Он уточнил, что обычно сезонное снижение спроса на топливо приходится на конец сентября - начало октября.

Эксперт добавил, что в этот период стоит ожидать активизации борьбы за клиентов со стороны АЗС.

"Они начнут ценами играть, больше акций устраивать... Поэтому сейчас всех все устраивает, а первые дожди принесут нам снижение цен на колонке (АЗС), если не произойдет ничего форс-мажорного со стороны господина Трампа", - отметил Леушкин.

В то же время, он не исключил, что у кого-то из игроков рынка "сдадут нервы", и он решит начать борьбу за клиента раньше, снижая цену.

Вместе с тем, Дмитрий Леушкин отметил, что боевые действия могут вынудить трейдеров к перенастройке топливной логистики, но на стоимости топлива это не отразится.

Директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн добавил, что удар врага по Измаилу, через который осуществляется поставка топлива на внутренний рынок, в ночь на 20 августа, не повлияет на цены на топливо.

"Нам разбили уже более 70 нефтебаз и все НПЗ еще в 2022-2023 годах, и что, кто-то почувствовал недостаток топлива? Благодаря рыночному ценообразованию, высокой конкуренции и разветвленной системе импортных поставок топливо есть и будет по рыночным ценам", - написал он.

Цены на топливо в Украине - важные новости

Как сообщал УНИАН, Национальный банк ожидает роста цен на топливо в Украине на 4% в конце 2025 года и на 8% - в 2026 году.

Вместе с тем, по советам экспертов, водителям не стоит покупать очень дешевый бензин и переплачивать за премиальное топливо, если они хотят сохранить на ходу свое авто длительное время.

Вас также могут заинтересовать новости: