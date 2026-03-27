Цены на бензин падают: сколько стоит топливо на АЗС в пятницу

Средние цены на бензин на украинских АЗС в пятницу, 27 марта, снизились. Как сообщает портал"Минфин" со ссылкой на данные консалтинговой компании А-95, дизельное топливо и газ подорожали.

Отмечается, что средняя стоимость премиального бензина марки А-95 на АЗС снизилась на 53 копейки – до 74,89 грн/литр. Обычный 95-й в последний рабочий день недели подешевел на 12 копеек – до 71,73 грн за литр. В то же время средняя стоимость дизельного топлива выросла на 13 копеек – до 84,67 грн/литр. Средняя цена на автогаз на АЗС выросла на 12 копеек. Так, топливо подорожало до 45,91 грн за литр.

Цены на бензин

Дешевле всего 95-м бензином заправляют в сети RLS. В последний рабочий день недели средняя стоимость 95-го здесь составляет 67,90 гривни за литр. Дороже всего 95-й продают в сети Grand Petrol – 75,99 грн/литр.

Средние цены на других АЗС:

UPG – 71,90 грн/л;

"Укрнафта" – 68,99 грн/л;

"БРСМ-Нафта" – 68,85 грн/л;

SOCAR – 73,99 грн/л;

KLO - 72,19 грн/л;

WOG – 74,99 грн/л;

OKKO – 74,99 грн/л.

Цены на дизельное топливо

Самый дешевый дизель 27 марта заправляют в сетях VST, U.GO и RLS. Средняя стоимость топлива на заправочных станциях этой тройки – 80,90 грн/л. Самый дорогой дизельное топливо продают в сетях OKKO, WOG и Grand Petrol – 86,99 гривни за литр.

Средние цены на других АЗС:

UPG – 84,90 грн/л;

"Укрнафта" – 81,99 грн/л;

SOCAR - 85,85 грн/л;

KLO – 86,49 грн/л;

"БРСМ-Нафта" - 81,99 грн/л.

Цены на автогаз

Самый дешевый газ сегодня предлагает сеть "Маркет". Средняя цена на стеллах АЗС здесь составляет 42,50 гривни за литр. Самый дорогой автогаз продают в сетях Grand Petrol и Neflek – 47,99 гривни за литр.

Средние цены на других АЗС:

UPG – 45,50 грн/л;

"Укрнафта" – 45,99 грн/л;

SOCAR - 46,69 грн/л;

KLO - 46,70 грн/л;

"БРСМ-Нафта" - 44,30 грн/л;

WOG – 46,98 грн/л;

ОKKO – 46,99 грн/л.

Ситуация в Иране и цены на бензин в Украине - последние новости

Если война на Ближнем Востоке затянется до июня, цены на нефть могут взлететь до небывалых 200 долларов за баррель, предупреждают аналитики Macquarie Group Ltd. Это может вызвать очередной скачок цен на топливо по всему миру и приведет к ускорению глобальной инфляции.

Однако на этой неделе в Украине впервые с начала войны в Иране начало дешеветь топливо. В частности, 25 марта подешевел бензин, сбросив 33 копейки на литре премиального и 19 копеек на литре обычного 95-го. А 26 марта стоимость дизельного топлива упала на 11 копеек – до 84,54 грн/литр.

