Цены на бензин и дизель в Украине могут вырасти до 100-150 гривень за литр, - эксперт

Дмитрий Леушкин отметил, что о прежней цене топлива на уровне 60 грн/литр можно забыть.

Цены на бензин и дизель на украинских АЗС могут вырасти до 100-150 гривень за литр, в зависимости от продолжительности фактической блокировки Ормузского пролива, а через несколько месяцев после полноценного восстановления судоходства откатиться до 80 гривень. Такой прогноз в комментарии УНИАН сделал основатель группы компаний Prime, топливный эксперт Дмитрий Леушкин.

"Может долететь и до 100-150, если Ормузский пролив не откроют. Но, я думаю, что США и ЕС в таком случае будут продавать нефть из стратегических резервов, и цена остановится на 100", - спрогнозировал эксперт, выразив уверенность, что судоходство по проливу будет восстановлено в течение месяца.

Он констатировал, что нынешний рост цен на топливо в Украине рекордный.

"Это максимальные темпы роста. Я никогда в своей жизни не видел такого роста цен в крупных сетях. Даже во времена топливного кризиса такого роста цен на топливо не было. Оно исчезало и появлялось по другой цене. Но здесь топливо есть", - подчеркнул эксперт

По его данным, оптовые цены на бензин и дизель уже достигают 68-70 грн/литр. При этом часть оптовых продавцов не спешат продавать топливо, поскольку уверены, что рост цен будет продолжаться.

"За последние сутки стоимость топлива выросла на 3 гривни. Какой смысл им продавать его сегодня, если они уверены, что цена вырастет", - пояснил Леушкин, добавив, что цена вопроса - миллионы гривень.

Эксперт ожидает, что стоимость бензина и дизеля, например, в сети ОККО, в ближайшее время вырастет до 85 гривень, но добавляет, что "пока нельзя говорить об окончательных цифрах".

При этом он отметил, что пока в Украине нет дефицита ни бензина, ни дизеля, а оптовые цены и, соответственно, стоимость топлива на АЗС растут, поскольку в формулу расчета цены входит нефть, которая существенно подорожала, и газойль, стоимость которого 2 марта обновила двухлетний рекорд.

Причиной стремительного роста котировок газойля эксперт называет фактическое перекрытие Ормузского пролива, к которому были готовы далеко не все НПЗ.

"Выпал объем бензина и дизеля, который Европа получала из Саудовской Аравии. Выпали заводы, которые настроены на работу на нефти с Ближнего Востока. А для переналадки НПЗ на другую нефть нужно 5-6 месяцев", - объясняет Леушкин.

После полноценного восстановления судоходства по Ормузскому проливу цены на бензин и дизель постепенно упадут до 80 гривень. Однако на возвращение к прежним ценам рассчитывать не стоит, подчеркивает эксперт.

"И все забудут, что она когда-то была 60. Было 60 - станет 100, на 80 остановится", - подытожил он.

Война в Иране и цены на энергоносители - последние новости

Цены на нефть продолжают расти на фоне войны на Ближнем Востоке и существенного сокращения судоходства в Ормузском проливе после ударов Ирана по танкерам и объявления официального Тегерана о закрытии артерии. Не помогло и заявление Дональда Трампа о том, что военные корабли США будут конвоировать танкеры через пролив

Цены на АЗС в Украине на этом фоне выросли до 70-81 гривни.

