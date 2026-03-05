Высокие цены на АЗС выгодны государству: эксперт объяснил причины

Каждая дополнительная гривня в стоимости литра бензина или дизеля увеличивает налоговые поступления.

Государство зарабатывает на налогообложении импорта нефтепродуктов. Почти 50% от стоимости топлива идет в госбюджет, поэтому Украине выгодны высокие цены, сообщил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире "Новости.Live".

"Всего на самом деле в цене нефтепродуктов налоги составляют до 47%. Если брать и акциз, и НДС, и налог на прибыль, то все это включено в цену. Просто не все налоги показываются", - сказал Омельченко.

В то же время он подчеркнул, что интересы потребителей остаются без внимания: эксперты и ассоциации заботятся о бюджете и прибыли крупных трейдеров, но не о конечном покупателе.

"Почти 50% из того, что люди платят на заправках, идет в государственный бюджет. Таким образом, чем выше цена, тем больше денег идет в государственный бюджет. И государство заинтересовано в том, чтобы цены были максимально высокими, но потребители в этом не заинтересованы", - отметил эксперт.

По его словам, Украина на 90% обеспечивается импортными нефтепродуктами. Он также подчеркнул, что логистика налажена и пока нет оснований для паники.

"Не нужно паниковать. Дефицита на рынке ни бензина, ни дизтоплива, ни LPG (сжиженный нефтяной газ, - УНИАН) нет. Законтрактовано достаточно объемов нефтепродуктов, есть определенные резервы, поэтому паника здесь совершенно излишня", - добавил Омельченко.

Цены на нефть стремительно растут из-за войны в Иране и блокирования Ормузского пролива. В то же время цены на АЗС в Украине на этом фоне выросли до 70-81 грн.

5 марта основатель группы компаний Prime, топливный эксперт Дмитрий Леушкин заявил, что топливо на украинских АЗС уже в ближайшее время может подорожать до 85-90 грн за литр из-за продолжающегося роста закупочных цен.

