Нагрузка на энергосистему остается на высоком уровне, поэтому отключения будут действовать снова.

Россия продолжает наносить удары по критической инфраструктуре Украины. Из-за последствий таких атак в большинстве регионов введены меры ограничения потребления объемом от 2 до 4 очередей, которые будут действовать до конца суток, сообщает "Укрэнерго".

За минувшие сутки армия агрессора атаковала энергообъекты в нескольких регионах, аварийно-восстановительные работы продолжаются. Поэтому для бытовых потребителей введены графики почасовых отключений.

Графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса также будут действовать с 00:00 до 23:59 в большинстве регионов страны.

Видео дня

Потребление электроэнергии остается стабильно высоким, но без существенных колебаний. По состоянию на 9 утра среды оно было аналогичным показателю в то же время во вторник.

Так же суточный максимум потребления вечером 11 ноября соответствовал максимуму предыдущего дня - понедельника, 10 ноября.

В Минэнерго советуют проверять актуальные графики отключений света на официальных ресурсах местных операторов системы распределения.

Также энергетики в очередной раз призвали использовать электричество экономно, особенно в пиковые часы утром и вечером, и не включать мощные приборы в сеть после 22:00.

Удары РФ по инфраструктуре Украины - последние новости

В ночь на 11 ноября оккупационные войска РФ нанесли массированный удар по Одесской области с помощью БПЛА, что привело к пожарам на нескольких энергообъектах. Также было повреждено железнодорожное депо.

Осколочные ранения получил один человек, критическую инфраструктуру пришлось обеспечивать светом с помощью генераторов.

Энергетика Украины уязвима перед врагом из-за инспекций МАГАТЭ, считает энергетический эксперт Геннадий Рябцев. По его словам, в этой структуре до сих пор продолжает работать много россиян. Поэтому в РФ имеют доступ к отчетам инспекций МАГАТЭ, которые посещали подстанции "Укрэнерго" с фото- и видеофиксацией.

Вас также могут заинтересовать новости: