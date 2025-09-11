Ожидается еще два корабля с "запрещенным газом" по 174 тысяч кубометров каждый.

Третий танкер со сжиженным газом с российского завода "Арктик СПГ 2", который находится под санкциями США, привез свой груз и вышел с терминала в Китае 10 сентября, сообщает Reuters со ссылкой на данные отслеживания судов компании LSEG и платформы Kpler.

Отмечается, что танкер-газовоз "Заря", находящийся под санкциями США, выгрузил более 160 тысяч кубометров сжиженного газа из российского проекта "Арктик СПГ 2" на терминале "Бейхай" в провинции Гуанси, что на юге Китая.

По данным LSEG, Китай уже получил три груза СПГ из проекта "Арктик СПГ 2" общим объемом более 386 000 кубометров СПГ.

Еще два танкера со сжиженным газом из "Арктик СПГ 2" находятся должны прибыть в Бейхай через несколько дней.

Речь идет о судах "Буран" и Айрис со 174 тысячами кубометров сжиженного газа каждое.

По данным информационно-аналитической компании ICIS, ориентировочная дата прибытия "Бурана" - 13 сентября.

Экспорт российских энергоносителей

Проект "Арктик СПГ-2" попал под американские санкции во времена президентства Джо Байдена из-за вторжения РФ в Украину, и долгое время страна-агрессор не могла найти покупателей на "голубое топливо".

В то же время, 28 августа стало известно, что РФ нашла покупателя на подсанкционный газ. Плечо "жертве американских санкций" подставил Китай, и первый танкер не из "теневого флота" с грузом сжиженного газа пришвартовался именно там.

На этом поставки голубого топлива с подсанкционного газового завода не остановились. 6 сентября стало известно, что уже второй танкер с российским сжиженным газом с "Арктик СПГ-2" пришвартовался в Поднебесной.

Несмотря на игнорирование американский санкций со стороны США в адрес Китая на официальном уровне, пока звучат лишь угрозы. 2 августа The Washington post сообщал о подготовке США санкций против Поднебесной. Но пока дальше угроз на официальном уровне дело не пошло.

