Нужно срочное заседание СНБО по ситуации с КП "Вода Донбасса", - Ассоциация водоканалов Украины

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) обязан собраться в срочном порядке для урегулирования вопроса водоснабжения городов Донбасса, которые отключены от воды из-за долгов за электроэнергию КП "Вода Донбасса".

Об этом сообщила вице-президент Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий.

"Это вопрос глобального уровня, это вопрос совета - СНБО. Зачем нужен СНБО? "Є загроза санітарної безпеки та життю великої кількості населення України". То есть в данном случае должен быть созван СНБО – это вопрос национальной безопасности", - отметила Ольга Бабий.

По ее словам, речь идёт о предоставлении статуса "защищённого потребителя" КП "Вода Донбасса". Однако для этого необходим ряд условий.

"Во-первых, "визначити статус та надати статус захищеного споживача Води Донбасу" может только закон. То есть данное изменение можно внести через закон о рынке электроэнергии и через закон о потреблении, о ЖКХ. Никакие постановления Кабмина это не регулируют. Но им мало предоставить статус "захищеного споживача", потому что это проблема не решает глобально. В чём глобальность проблемы Воды Донбасса? 50% своей воды они подают на неподконтрольную территорию, за которую они никогда не получают деньги. То есть независимо от того, какой статус мы им предоставим, по электроэнергии они не будут получать никогда компенсацию за полученные услуги. То есть здесь надо решать вопрос шире. В рамках Нормандского или Минского формата надо решать вопрос компенсации нашему украинскому предприятию оrкупированной стороной этой услуги. Только тогда этот вопрос будет решён", - отметила Ольга Бабий. До момента решения вопроса на законодательном уровне Кабмин мог бы предоставить средства и госрезерва, чтобы КП "Вода Донбасса" оплатил использованную электроэнергию.

По мнению Ольги Бабий, если отключить полностью от электроэнергии КП "Вода Донбасса", то автоматически отключается и водоснабжение не подконтрольных Украине территорий, что грозит эскалацией конфликта на Донбассе.

"Надо срочно собирать совет СНБО, который срочно даст отдельные поручения Верховной Раде, Кабинету Министров Украины, какие нормативные документы надо принять для того, чтобы эту проблему решить уже сейчас и для того, чтобы принять решение, которое позволит эту проблему решить в последствие", - подчеркнула Ольга Бабий.

Как ранее сообщалось, премьер-министр Владимир Гройсман поручил обеспечить бесперебойное водоснабжение на Донбассе, предоставив КП "Вода Донбасса" статус "защищенного потребителя электроэнергии". Напомним,порядок получения статуса защищенного потребителя предполагает наличие отдельной выделенной линии подачи электроэнергии и наличие финансовых гарантий, о предоставлении таких фингарантий премьер-министром не упоминалось.

Ранее сообщалось, что жители Константиновки Донецкой области уже месяц без воды из-за отключения КП "Вода Донбасса" от электроэнергии, люди перекрывают дороги и митингуют.

Напомним, жители Донецкой области обратились с петицией к президенту Владимиру Зеленскому по вопросу подключения к электроэнергии КП "Вода Донбасса". 27 мая без воды остались шесть населенных пунктов, в том числе города Бахмут и Соледар. Водоснабжение с 23 мая прекратилось в 16 населенных пунктах Донбасса.

Вопрос водоснабжения КП "Вода Донбасса" Кабинет министров рассматривает с начала апреля 2019 года. В частности, Вице-премьер-министр Украины и Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко по итогам совещания 3 апреля поручил МЭРТ (Министерство экономического развития и торговли) предоставить государственную помощь (финансирование) КП "Компания "Вода Донбасса" (у предприятия накоплены долги по оплате за использованную электроэнергию).