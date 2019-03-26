Как не допустить блэкаут водоканалов в день после выборов

На следующий день после первого тура президентских выборов, 1 апреля, Украину ждет не только политическое похмелье и День дурака, а и серьезная проблема другого порядка: около трех десятков водоканалов страны могут остаться без электроэнергии, а это означает, что около пяти миллионов жителей страны окажутся без воды.

Упредить проблему можно и нужно не традиционным для властей авральным латанием дыр, а совместными усилиями правительства, Верховной Рады и местных властей по полному изменению правил игры для коммунальных предприятий.

В противном случае нам не избежать негативных социальных и экологических последствий, которые будут постоянно повторяться. Только представьте, если в наших городах престанет работать канализация, а вода из крана на кухне превратиться в роскошь!

Вы спросите, как мы к этому пришли?

Еще в 2017 году Верховная Рада приняла революционный для страны закон «О рынке электроэнергии», который должен привести к тому, что в сегментах генерации электроэнергии и ее поставок для конечных потребителей возникнут конкурентные отношения.

Первый этап нового рынка стартовал с 1 января 2019 года. Так, с начала этого года энергоуслуги клиентам оказывают две разные компании - оператор системы распределения и компания-поставщик электроэнергии, что разрушает действующую много лет монополию облэнерго на поставки электроэнергии.

Трейдеры отказались заключать договора со многими водоканалами, так как они имеют накопившиеся долги за электроэнергию

Согласно закону, предприятия, в том числе и водоканалы до 1 января 2019 года должны были заключить договоры на поставку электроэнергии с независимыми компаниями.

В то же время трейдеры отказались заключать договора со многими водоканалами, так как они имеют накопившиеся долги за электроэнергию. По данным ассоциации «Укрводоканалэкология» общая задолженность составляет порядка шести миллиардов гривень.

В ассоциации утверждают, что такая крупная задолженность возникла не на ровном месте: действующий тариф водоканалов не покрывает всех расходов предприятий; большинство компаний не получили от государства погашение разницы в тарифах (около 2,5 млрд грн), также есть задержки с возмещением сумм льгот и субсидий со стороны государства.

Согласно закону, если предприятие не смогло заключить договор на поставки на свободном рынке, то электроэнергию ему будет поставлять поставщик «последней надежды» (госпредприятие «Укринтерэнерго»). Однако, тариф поставщика «последней надежды» примерно на 30% выше рыночного. Более того, такие поставки он может осуществлять только в течение 90 дней, то есть с 1 января по 1 апреля.

Обычно в таких ситуациях все ждут командного решения правительства, вроде погашения задолженности водоканалов из госбюджета или запрета на их отключение, или в более мягкой форме – продления обязательств «Укринтерэнерго» на поставки электроэнергии. Однако пока Кабинет министров не торопится.

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик недавно заявил, что поставщик «последней надежды» точно отключит водоканалы с 1 апреля, и никто из госбюджета погашать долги водоканалов не будет. Он дал понять, что эти долги являются ответственностью местных властей.

Есть смысл передать полномочия по формированию тарифов местным властям

По логике министра получается так, что тарифы с задержками устанавливает Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, которая находится в Киеве, разницу в тарифах с задержками погашает правительство, которое находится в Киеве, а образовавшиеся из-за этого долги должны погашать местные власти.

Скорее всего так и произойдет – местные бюджеты погасят долги водоканалов и те, под гарантии городских бюджетов заключат договора на поставки. Однако, решит ли это сложившуюся проблему?

В действительности есть смысл передать полномочия по формированию тарифов местным властям. Во-первых, такое решение соответствует движению страны в сторону децентрализации. Во-вторых, на местах все-таки более четкая картинка, какими должны быть тарифы, да и ответственность выше.

А чтобы подобные ситуации впредь не возникали необходимо внести изменения в закон «О рынке электроэнергии» и, на время переходного периода, вывести водоканалы из конкурентного рынка и передать их к «универсальному поставщику», который будет поставлять электроэнергию по регулируемому тарифу.

Все-таки, пока не очень понятно, как водоканалы, получая средства по фиксированному тарифу будут закупать электроэнергию на рынке, где цена не регулируемая и при этом не влезать в долги.

Игорь Орел