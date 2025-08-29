Новую Tesla Model Y Performance уже можно заказать в Европе.

Компания Tesla провела презентацию новой Model Y Performance для Европы. Подробности модели раскрыли на странице бренда в соцсети X.

Напомним, что недавно компания Илона Маска заинтриговала пользователей сети, сообщив о таинственном событии, которое должно произойти в пятницу, 29 августа. Специалисты предположили, что речь идет о новой модификации в линейке электрокроссовера Model Y.

Сегодня, 29 августа, Tesla официально подтвердила, что это действительно так. Внешне Model Y Performance отличается от "младших" версий более спортивным кузовным обвесом и эксклюзивным комплектом 21-дюймовых колесных дисков дизайна Arachnid 2.0.

Автомобиль оснащен двумя электромоторами, которые придают ему полный привод. До "сотни" новая Model Y Performance разгоняется за 3,5 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч. Запаса хода модели достигает 580 км.

В интерьере можно увидеть новую пару спортивных сидений, которые имеют интегрированные подголовники и усиленную боковую поддержку.

Панель приборов оснастили карбоновой отделкой. Она содержит 16-дюймовый информационно-развлекательный дисплей. В стандартную комплектацию входит аудиосистема с 15 динамиками и сабвуфером.

Новую Model Y Performance уже можно заказать в Европе, поставлять автомобиль начнут в сентябре. В Германии новинку можно приобрести за 61 990 евро.

Недавно компания Tesla начала принимать заказы на свой новый электрический кроссовер Model Y L, который создали на базе Model Y.

Новинка имеет запас хода более 750 км на одной зарядке. Стартовая цена Model Y L в Китае составляет 339 000 юаней (47 184 долларов).

А еще ранее стало известно, что в Воздушных силах США решили приобрести два автомобиля Tesla Cybertruck. Их хотят использовать как мишени для высокоточного оружия, которое будут запускать во время учений и тестов.

