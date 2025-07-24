Инвесторы требовали выпустить бюджетную модель Tesla.

Генеральный директор автомобильного гиганта Tesla Илон Маск заявил, что компания выпустит бюджетную модель Tesla. Долгожданная новинка будет похожа на Model Y.

"Это просто Model Y. Выпустите кота из мешка. Кот, который может говорить, петь и танцевать. Это самое крутое", - цитирует миллиардера издание Business Insider.

При этом он не сообщил более подробную информацию о модели и дате ее выпуска. В то же время вице-президент Tesla по разработке автомобилей Ларс Морави сказал, что компания ожидает, что новое авто будет "доступно для всех" в четвертом квартале 2025 года.

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Маск ранее заявил, что "самым большим препятствием" для того, чтобы больше людей стали владельцами электрокара, является то, что у них "недостаточно денег на банковском счете, чтобы купить его".

"Буквально, в этом и заключается проблема. Не отсутствие желания, а отсутствие возможности. Поэтому чем доступнее мы сможем сделать автомобиль, тем лучше", - отметил бизнесмен.

По его словам, функции самообучения автомобиля сделают его еще более доступным для покупателей. Маск уверен, что клиенты Tesla смогут сдавать свои авто в аренду "в следующем году, по крайней мере, в США", чтобы заработать.

Еще в январе он заявил, что его авто будут работать с полным автономным управлением без контроля в нескольких городах США к концу года, а в 2026 году - "вероятно, везде" в Северной Америке.

Tesla впервые выпустила Model Y в 2020 году. В январе обновленную версию выпустили в Китае, США, Канаде, Великобритании и континентальной Европе. В 2023 году Model Y стала самым продаваемым автомобилем в мире, хотя с тех пор она уступила свои позиции китайским конкурентам.

Аналитики Tesla ранее говорили, что выпуск более дешевого электромобиля поможет компании укрепить позиции в борьбе с дешевыми китайскими вариантами.

Другие новости о Tesla

3 июля Tesla сообщила об очередном падении продаж своих автомобилей. Во втором квартале компания продала 384 122 авто, что на 13,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Также в первом квартале этого года объемы реализации снизились на 13%, до 336 681 авто.

Позже Маск объявил о создании новой политической партии, которую назвал "Американская партия". Это заявление возмутило инвесторов и привело к падению акций компании.

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