Неизвестно, будет ли новинка доступна на других рынках вне Китая.

Tesla представила новую версию Model 3 в Китае, и она имеет наибольший запас хода среди всех автомобилей в модельном ряду бренда. Об этом сообщает Carscoops.

Новая модель, ранее известная как Model 3+, теперь называется просто Model 3 Long Range и имеет неплохие характеристики. По габаритам новинка не отличается от более ранних версий, однако запас хода электромобиля увеличился до 830 км по циклу CLTC.

Достичь таких показателей помогла аккумуляторная батарея NMC от LG Energy Solution емкостью 78,4 кВт-ч. Также автомобиль оснастили более мощным электромотором на 302 л.с., благодаря которому обеспечивается разгон до от 0 до 100 км/ч за 5,2 секунды.

Видео дня

В Китае новый электромобиль поступает в продажу по цене от 269 500 юаней, или почти 38 тысяч долларов. Будет ли новинка доступна на других рынках вне Китая - неизвестно.

Автомобили Tesla - главные новости

Ранее гендиректор Tesla Илон Маск сообщил, что компания выпустит новую бюджетную модель. Предполагается, что долгожданная новинка будет похожа на компактный электрический кроссовер Model Y, который пользуется бешеным спросом в мире (хотя его продажи уже не столь впечатляют, как раньше).

А еще ранее стало известно, что китайская BYD впервые продала в Европе больше электрических авто, чем Tesla. Специалисты предупреждают, что впереди Маска ждет еще более горячее соперничество с брендами Поднебесной.

Вас также могут заинтересовать новости: