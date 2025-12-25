Их надежность разочаровывает: механик назвал 10 автомобилей, которые очень часто ломаются

По словам эксперта, этих автомобилей стоит избегать.

Перед покупкой автомобиля стоит проявлять осторожность, так как от выбора модели зависит, насколько часто владельцу придется отдавать свое транспортное средство на ремонт. К сожалению, некоторые автомобили довольно часто сталкиваются с поломками.

Владелец блога Engine Rev Up и механик Джейкоб Картер в комментарии GOBankingRates назвал автомобили, которые имеют очень высокие шансы выйти из строя спустя 160 000 километров пробега. По его словам, этих моделей стоит избегать.

Какие автомобили не стоит покупать

Nissan Altima

Эксперт рассказал, что Nissan Altima может предложить довольно высокий уровень комфорта для своего класса. Более того, он заявил, что в целом надежность этого автомобиля далеко не из худших, но у этой модели есть одно слабое место - бесступенчатая коробка передач, которая имеет склонность к преждевременному выходу из строя.

BMW 3 Series

BMW 3 Series является довольно комфортным автомобилем со спортивным характером. Тем не менее, Картер поделился, что эта модель требует высоких затрат на техническое обслуживание, а некоторые двигатели часто выходят из строя.

Land Rover Discovery

Эксперт признал, что Land Rover Discovery является красивым автомобилем и отлично справляется с бездорожьем. Обратной стороной этой модели являются проблемы с пневматической подвеской, электрическими системами и преждевременным выходом из строя коробки передач.

Fiat 500

Fiat 500 является стильным компактным автомобилем, который отлично подходит для городских поездок. Тем не менее, по словам эксперта, эта модель имеет проблемы с двигателем, а утечка масла остается очень распространненной проблемой.

Jeep Wrangler

Jeep Wrangler остается культовым внедорожником, который выделяется исключительными возможностями на бездорожье. Картер заявил, что, хотя этот автомобиль дарит положительные эмоции от вождения, он подвержен ржавчине, проблемам с рулевым управлением и подвеской.

Ford Fiesta

Ford Fiesta ценят за маневренность и низкий расход топлива. Тем не менее, у этой модели есть проблемы с трансмиссией и электрикой, поэтому его лучше избегать, рассказал Картер.

Chrysler 200

Эксперт поделился, что Chrysler 200 часто требует ремонта двигателя, трансмиссии и электрооборудования при относительно низком пробеге. Он признал, что это довольно комфортный автомобиль для своего класса, но проблемы с надежностью могут разочаровать владельцев этой модели.

Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan остается одним из самых популярных автомобилей немецкого бренда. Однако Картер заявил, что у этого кроссовера часто возникают дорогостоящие проблемы, которые проявляются вскоре после преодоления порога в 160 000 километров.

Mini Cooper

Mini Cooper выделяется среди конкурентов стильным дизайном и приятной управляемостью. Тем не менее, эксперт не рекомендует покупать этот автомобиль. По его словам, эта модель страдает от постоянных проблем с турбонаддувом, подвеской и электрикой.

Tesla Model S

По словам Картера, электромобиль Tesla Model S известен своим впечатляющим ускорением и передовыми технологиями. Однако эта модель также требует значительных инвестиций в замену аккумуляторной батареи.

Какой популярный роскошный кроссовер не стоит покупать

Ранее в Consumer Reports заявили, что водителям стоит держаться подальше от кроссовера Alfa Romeo Tonale. По словам экспертов, этот автомобиль не обеспечивает плавную езду, а также имеет плохую шумоизоляцию.

Также эксперты раскритиковали неудобные органы управления в интерьере Alfa Romeo Tonale и призвали обратить внимание на конкурентов. В частности, в Consumer Reports посоветовали купить BMW X1.

