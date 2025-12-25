Водители с этим затягивают: эксперты рассказали, как часто нужно заменять стеклоочистители

Как только начинается износ, щетки стеклоочистителей не могут полностью прилегать к лобовому стеклу.

Обычно люди регулярно обслуживают свои автомобили, меняя масло, проверяя давление в шинах и уровень жидкостей, однако водители могут забывать за дворники. Как пишет Jalopnik, производители советуют заменять дворники по крайней мере каждые 12 месяцев, но мало кто из водителей так делает.

Однако эксперты говорят, что резина, которая изначально эффективно очищает лобовое стекло, может быстро изнашиваться. Это означает, что заменять дворники раз в год может быть недостаточно.

Сколько на самом деле служат дворники

Некоторые производители советуют покупать новую пару каждые 6 месяцев. Если во время время использования стеклоочистителей остаются полосы или разводы, или вертикальные линии, то это означает, что пришло время их менять.

Видео дня

"Многие факторы сокращают срок службы стеклоочистителей. Воздействие озона, ультрафиолетового излучения и перепадов температуры приводит к разрушению резиновой смеси. Кроме того, накопление песка на лобовом стекле может повредить поверхность стеклоочистителя, а каждое движение стеклоочистителя может удалять небольшие количества резины", - объясняют в Jalopnik.

По словам экспертов, как только начинается износ, щетки не могут полностью прилегать к лобовому стеклу, в результате чего появляются полосы, пропуски и другие нежелательные эффекты.

"На этом этапе безопасность может быть под угрозой из-за размазывания и слепых зон. Секрет заключается в том, чтобы заменить щетки до того, как возникнут эти проблемы, что не обязательно означает соблюдение точного графика", - рекомендуют в издании.

Как понять, когда пришло время заменить щетки стеклоочистителя

Мелкие полосы, легкое затуманивание и участки незачищенного стекла являются ранними признаками износа стеклоочистителя, а также щетки, которые отбирают, пропускают или скрипят.

"Более серьезный износ может включать небольшие трещины или отсутствующие куски вдоль края щетки. Все это приводит к тому, что щетки стеклоочистителя не могут выполнять свою работу должным образом", - добавляют эксперты.

Специалисты говорят, что при покупке новых резиновых щеток убедитесь, что покупаете именно те, которые совместимы с вашим авто.

"Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации для получения конкретных указаний по замене, но вам нужно будет поднять рычаги стеклоочистителей с лобового стекла и нажать на защелку, чтобы снять старые щетки. Новые щетки должны зафиксироваться на месте", - предупредили в материале.

Другие советы автоэкспертов

Ранее эксперты назвали популярный роскошный внедорожник, которого следует избегать. По их словам, такой автомобиль имел неравномерную подачу мощности и не обеспечивал самую плавную езду.

Также стало известно, какие электромобили наименее надежны. Эксперты отметили, что в этот перечень вошли Chevrolet Bolt до 2022 года, 2025 Ford F-150 Lightning, Toyota Prius Prime 2023 и 2024 Tesla Cybertruck.

Вас также могут заинтересовать новости: