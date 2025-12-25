Украинцы разметают эти модели: названы самые популярные подержанные автомобили до 5 лет

В ноябре украинцы приобрели 9,2 тысячи ввезенных из-за границы подержанных легковых автомобилей возрастом до 5 лет. Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что всего в прошлом месяце украинский автопарк пополнили 23,5 тысячи легковых автомобилей с пробегом. Модели возрастом до 5 лет составили 39% этого количества.

Наибольшую долю в этом сегменте имеют электромобили - 60%. Также популярными оказались бензиновые автомобили (27%).

Видео дня

Еще 8% доли в этом сегменте заняли гибридные автомобили. Дизельные автомобили заняли 4% сегмента, а автомобили с ГБО - 1%.

ТОП-10 самых популярных импортированных подержанных авто возрастом до 5 лет:

  1. Tesla Model Y - 931 авто.
  2. Tesla Model 3 - 649 авто.
  3. Kia Niro - 384 авто.
  4. Hyundai Kona - 292 авто.
  5. Nissan Rogue - 271 авто.
  6. Audi E-Tron Sportback - 211 авто.
  7. Volkswagen Tiguan - 210 авто.
  8. Mazda CX-5 - 192 авто.
  9. Chevrolet Bolt - 176 авто.
  10. Hyundai Ioniq 5 - 158 авто.

Самые популярные новые автомобили на крупнейших рынках Украины

Ранее в "Укравтопроме" назвали самые популярные новые автомобили на крупнейших рынках Украины. В ноябре крупнейшими региональными рынками были Киев, а также Киевская, Днепропетровская, Львовская и Харьковская облати.

В Киеве лидером по продажам оказался кроссовер Renault Duster, а покупатели в Киевской и Львовской областях отдавали предпочтение BYD Leopard 3. В Днепропетровской области самым популярным автомобилем в ноябре оказался Fiat Titano, а в Харьковской области чаще всего покупали Volkswagen ID.UNYX.

Вас также могут заинтересовать новости: