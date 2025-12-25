Украинцы разметают эти модели: названы самые популярные подержанные автомобили до 5 лет

Доля моделей возрастом до 5 лет составила 39% от общего количества купленных легковых автомобилей с пробегом.

В ноябре украинцы приобрели 9,2 тысячи ввезенных из-за границы подержанных легковых автомобилей возрастом до 5 лет. Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что всего в прошлом месяце украинский автопарк пополнили 23,5 тысячи легковых автомобилей с пробегом. Модели возрастом до 5 лет составили 39% этого количества.

Наибольшую долю в этом сегменте имеют электромобили - 60%. Также популярными оказались бензиновые автомобили (27%).

Еще 8% доли в этом сегменте заняли гибридные автомобили. Дизельные автомобили заняли 4% сегмента, а автомобили с ГБО - 1%.

ТОП-10 самых популярных импортированных подержанных авто возрастом до 5 лет:

Tesla Model Y - 931 авто. Tesla Model 3 - 649 авто. Kia Niro - 384 авто. Hyundai Kona - 292 авто. Nissan Rogue - 271 авто. Audi E-Tron Sportback - 211 авто. Volkswagen Tiguan - 210 авто. Mazda CX-5 - 192 авто. Chevrolet Bolt - 176 авто. Hyundai Ioniq 5 - 158 авто.

Самые популярные новые автомобили на крупнейших рынках Украины

Ранее в "Укравтопроме" назвали самые популярные новые автомобили на крупнейших рынках Украины. В ноябре крупнейшими региональными рынками были Киев, а также Киевская, Днепропетровская, Львовская и Харьковская облати.

В Киеве лидером по продажам оказался кроссовер Renault Duster, а покупатели в Киевской и Львовской областях отдавали предпочтение BYD Leopard 3. В Днепропетровской области самым популярным автомобилем в ноябре оказался Fiat Titano, а в Харьковской области чаще всего покупали Volkswagen ID.UNYX.

