Отказ Ford от электрического F-150 Lightning не стал большим сюрпризом.

Компания Ford решила пересмотреть планы по электромобилям на фоне финансовых убытков и политики президента США Дональда Трампа. Теперь автопроизводитель делает ставку на бензиновые и гибридные авто, сообщает Reuters.

В компании заявили, что больше не будут выпускать электрический пикап F-150 Lightning. Кроме того, компания отменяет разработку следующего поколения электрического грузового автомобиля под кодовым названием T3.

Центр электромобилей в Теннесси превратят в завод грузовиков. Он будет выпускать новые бензиновые грузовые авто, тогда как сборочный завод Ford в Огайо будет производить новый фургон в бензиновом и гибридном вариантах.

Видео дня

Эти решения не стали неожиданностью, ведь о трудностях с сегментом электромобилей сообщалось давно. Известно, например, что пикап F-150 Lightning не смог даже приблизиться к полной загрузке производственных мощностей.

В целом компания Ford понесла убытки на электромобилях в размере 13 млрд долларов с 2023 года. Компания также заявила, что ожидает списания 19,5 млрд долларов, включая 8,5 млрд за отмененные модели электромобилей.

Политика Трампа в отношении электромобилей - последние новости

С начала второго срока президент Дональд Трамп резко изменил курс США в отношении электромобилей, назвав политику, благоприятную к электрокарам, "мандатом". Он заявил, что выступает "против того, чтобы у всех были электромобили". Новая администрация отменила налоговые льготы на электрические авто и предложила ослабить нормы по выбросам и расходу топлива.

По мнению специалистов, электрокары все еще остаются будущим автотранспорта, но переход к ним займет больше времени, чем предполагалось. Что касается обычных водителей, то их прежде всего беспокоит цена электромобилей.

Вас также могут заинтересовать новости: