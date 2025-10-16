Одной из причин обвала стало появление более современного Renault 5.

Худшим автомобилем по уровню обесценивания в Великобритании был признан электрический Renault Zoe, который сохранил лишь 30% от первоначальной стоимости. Об этом сообщает Daily Express.

Zoe был одним из самых продаваемых электромобилей в Европе, но руководство Renault решило прекратить его выпуск, чтобы сосредоточиться на модели Renault 5 (конечно, имеется в виду новый электрокар, а не классическая версия).

Как отмечают в Daily Express, стартовая цена новых Renault Zoe составляла около 29 995 фунтов стерлингов (около 1 650 000 гривень).

Однако сейчас стоимость модели на вторичном рынке Великобритании значительно доступнее - сегодня такие автомобили нередко продают по цене от 5000 до 10 000 фунтов стерлингов (275 000 - 550 000 гривень).

Отметим, что средняя цена на Renault Zoe в Украине варьируется примерно от 5000 до 18 000 долларов и выше, в зависимости от года выпуска, состояния, комплектации и пробега электрического авто. Для сравнения, подержанная Tesla Model 3 обойдется в примерно 25 000 долларов.

Несмотря на стремительное обесценивание, британские специалисты довольно высоко оценивают автомобиль. По их словам, Renault Zoe может похвастаться практичностью и просторным салоном. Запас хода автомобиля может превышать 390 км.

Рынок электромобилей - последние новости

Ранее стало известно, что мировые продажи полностью электрических и гибридных авто с зарядкой от сети выросли в сентябре на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили рекордные 2,1 млн единиц.

Среди причин этого называют высокий спрос в Китае и наплыв покупателей в США в конце действия налоговых льгот.

Также сообщалось, что в сентябре самыми популярными на рынке новых машин в Украине впервые стали полностью электрические автомобили. Лидером среди них стала модель Volkswagen ID. UNYX.

