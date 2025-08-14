Такие изменения сделают продажу автомобилей более удобной и прозрачной для бизнеса.

Кабинет министров принял постановление по практической реализации закона №4149-IX, который упрощает торговлю подержанными авто.

Согласно документу, предпринимателям больше не надо будет перерегистрировать автомобили на себя перед тем, как осуществить дальнейшую продажу. Новые правила особенно важны для компаний, которые занимаются оптовой или розничной торговлей транспортом.

Как отмечают в Институте исследований авторынка, до последнего времени в схеме продажи авто присутствовал "лишний" этап. Для легальной перепродажи автомобиля компания должна была сначала оформить его на себя. Это требовало времени, денег, а также лишних усилий от сервисных центров.

Однако теперь, если авто уже зарегистрировано, перерегистрацию на предпринимателя не надо делать. Он может продать автомобиль дальше, без смены формального владельца. Это уменьшит бюрократию, ускорит оборот товара и уменьшит расходы на услуги сервисных центров.

По словам портала Autoconsulting, до этого момента "99% авторынка находилось в тени и без уплаты налогов". Однако теперь не нужно искать обходные схемы для размещения автомобиля на площадке, маскируя деятельность под услуги стоянок, информационно-консультационных центров и т.д., поскольку торговать автотранспортом можно будет напрямую, без этапа промежуточной регистрации на себя.

Недавно стало известно, что в прошлом месяце украинский автопарк пополнили более 22 тысяч подержанных легковых авто, ввезенных из-за рубежа. Наиболее популярными оказались бензиновые автомобили. Сразу за ними следуют электрокары и дизельные авто, тогда как гибриды и автомобили с ГБО пользовались гораздо меньшей популярностью.

Список самых востребованных моделей возглавили Volkswagen Golf, Tesla Model Y и Renault Mégane. Замыкает десятку Volkswagen Passat.

Также напомним, что ранее специалисты посоветовали три подержанных автомобиля, которые обладают высокой надежностью и при этом стоят не очень дорого.

