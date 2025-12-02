Стало известно, какие легковушки с пробегом больше всего подорожали в Украине

На рынке бензиновых авто резких скачков цен в этом году не было.

Пока цены технологичных и экономичных машин на вторичном рынке растут, традиционные топливные сегменты становятся более доступными, сообщают в Институте исследований авторынка.

Бензиновые автомобили

На рынке бензиновых авто резких скачков цен в этом году не было. 2025-й начался с медианной отметки 6700 долларов, а в феврале он просел до 6000. К ноябрю цены почти вернулись к исходным позициям и составляли в среднем 6650 долларов.

Дизельные и авто ГБО

В ноябре прошлого года медианная цена дизельной легковушки составляла 7900 долларов. За 12 месяцев она снизилась до 7000 (-11%). По мнению специалистов, причина этого заключается не столько в снижении спроса, сколько в наполнении рынка доступными автомобилями из Европы.

Еще более ощутимым стало падение цен в случае авто с ГБО - здесь цена снизилась с 3700 до 3000 долларов (-19%).

"Сегмент авто с ГБО окончательно превращается во "входной билет" в мир автомобилистов", - говорят специалисты.

Электромобили

После весеннего спада до 15 800 долларов, средняя цена на электромобили пошла вверх, достигнув к ноябрю отметки в 17 000 долларов.

Рост цен в этом сегменте связывают с возвращением НДС на электрические авто, что заставляет рынок перестраховываться. Продавцы понимают, что дешевого импорта больше не будет, поэтому цены имеющихся моделей начинают подтягиваться к будущим реалиям рынка.

Гибридные автомобили

Цены на гибриды стартовали с отметки 16 500 долларов, а уже к сентябрю взлетели до 20 000. Впрочем, эксперты не спешат говорить о бешеном росте, ведь настоящая причина такой динамики - мизерная доля рынка, которая составляет лишь около 2%.

"Когда предложений мало, любое изменение в структуре объявлений резко меняет картину", - объясняют в Институте исследований авторынка.

Иными словами, в данном случае речь идет, скорее, о нестабильном предложении.

В октябре крупнейшими региональными рынками новых легковых машин в Украине были столица, а также Киевская, Днепропетровская, Харьковская и Одесская области. Бестселлером месяца на рынке новых автомобилей столицы стал кроссовер Toyota RAV4.

Кроме того, в октябре украинцы приобрели 3114 легковушек, ввезенных из Китая (в 2,6 раза больше, чем годом ранее). Большинство купленных легковых машин из КНР были электромобилями. Их доля составила внушительные 92%.

