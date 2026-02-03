Водители жалуются на замерзание дизеля: эксперт дала советы, как защитить авто в мороз

За время стояния на морозе парафины оседают на дне бака и быстро забивают топливный фильтр.

Для того, чтобы дизельное топливо не замерзало в мороз, нужно использовать более холодостойкие марки, чем фактическая температура за окном, рассказала эксперт по качеству топлива Валентина Кравчук изданию enkorr.

По ее словам, в реальных условиях топливо может "загустеть" даже при более высоких температурах, чем обещает производитель. Поэтому водителям стоит закладывать дополнительный температурный запас.

По ее словам, раньше нефтеперерабатывающие заводы готовили зимнее дизтопливо иначе: отсекали наиболее парафиновые фракции и добавляли часть керосиновой фракции. Однако сейчас морозостойкость в основном обеспечивают специальные присадки. Они не дают парафинам слипаться, но только до определенной температуры. Когда морозы усиливаются, топливо мутнеет и создает проблемы.

"Депрессорно-диспергирующие присадки сдерживают укрупнение парафиновых кристаллов и не дают им быстро выпадать в осадок. Но при определенной критической температуре их действие ослабевает, и парафины начинают соединяться. Именно это мы видим как помутнение топлива или проблемы с фильтрацией", - пояснила эксперт.

Она добавляет, что лабораторные тесты не воспроизводят реальные условия. В лаборатории топливо быстро охлаждают и сразу проверяют. А в реальности автомобиль может стоять на морозе часами или днями. За это время парафины оседают на дне бака и могут быстро забивать топливный фильтр.

Иногда ситуация выглядит парадоксально. Кравчук рассказывает, что топливо может иметь предельную температуру фильтрации -20°C, но при этом мутнеть уже при +1°C из-за высокого содержания парафинов.

"Формально его невозможно забраковать, но для потребителя оно рискованно", - пояснила она.

Поэтому эксперт советует закладывать запас морозостойкости не менее 5-10 градусов от ожидаемой температуры воздуха. Например, если прогноз предусматривает -10°C, целесообразно использовать топливо с паспортным показателем около -20°C, а при морозах -20°C ориентироваться на арктические сорта.

Также, по словам Кравчук, на свойства дизеля влияет смешивание разных партий топлива. У каждого производителя свои присадки, и в смеси они могут "работать" непредсказуемо - как усиливать, так и ослаблять эффект, что затрудняет прогнозирование реальной морозостойкости смеси.

Кроме того, отдельный риск для водителей - вода в баке. Влага снижает эффективность присадок и может еще быстрее вызвать проблемы.

"Депрессорно-диспергирующие присадки чувствительны к повышенному содержанию воды, и в таких условиях их эффективность может значительно снижаться. Поэтому следует избегать ситуаций, когда бак автомобиля остается пустым", - подытожила специалист.

