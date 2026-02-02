Спиртовой бензин кажется более выгодной альтернативой, но его использование оказывается не таким однозначным.

На украинских АЗС все чаще можно увидеть бензин с маркировкой E5 или E10, что вызывает у водителей закономерные вопросы – чем он отличается от обычного и безопасно ли им заправлять автомобиль.

Доцент кафедры технической эксплуатации автомобилей и автосервиса Национального транспортного университета Максим Павловский в комментарии УНИАН объясняет, как отличить спиртовой бензин от обычного и почему с этим нередко возникает путаница.

Какие машины могут ездить на спиртовом бензине

Эксперт разъясняет, что ключевое отличие спиртового бензина заключается в наличии технического этанола в его составе.

По его словам, для приготовления бензо-спиртовых смесей используется специально обезвоженный спирт.

Бытовой или аптечный спирт для этого, конечно же, непригоден, ведь он содержит воду, которая негативно влияет на топливную систему. Влага может провоцировать коррозию металлических элементов и ухудшать работу двигателя.

Павловский отмечает, что на заправках тип топлива легко определить по маркировке:

E0 – в топливе спирта нет;

E5 – в бензине 5% спирта;

E10 – топливо содержит 10% спирта.

Говоря о долгосрочном воздействии, эксперт подчеркивает, что двигатели внутреннего сгорания с принудительным искровым зажиганием изначально проектировались под обычный бензин.

При условии своевременного технического обслуживания и текущих плановых ремонтов такой двигатель работает стабильно и максимально долго, отрабатывая свой ресурс. А вот бензо-спиртовые смеси по-разному влияют на разные типы автомобилей.

Павловский подчеркивает, почему нельзя заливать спиртовой бензин в старые машины с карбюраторными топливными системами (системы, в которых воздух смешивается с топливом, а затем подается в цилиндры двигателей – прим. ред.) – они плохо переносят даже небольшое содержание спирта.

В таких авто проявляется нестабильная работа двигателя, растет расход топлива, а резино-технические элементы (прокладки) быстрее изнашиваются.

Что касается минусов спиртового бензина, эксперт называет его гигроскопичность. Это означает, что он активно поглощает влагу, которая может накапливаться в топливной системе и со временем вызывает коррозию.

В то же время в современных автомобилях, которым в среднем до десяти лет, электронные системы управления инжекторными системами уже адаптированы к работе с бензо-спиртовыми смесями.

Эксперт советует проверять информацию непосредственно на автомобиле – часто на внутренней стороне люка топливного бака указано, разрешено ли использование E5 или E10. Если такой информации нет, стоит обратиться к инструкции по эксплуатации.

Спиртовой бензин – плюсы и минусы этилового топлива

На первый взгляд спиртовой бензин, для каких машин он разрешен, стоит дешевле, особенно учитывая последние новости о ценах на бензин в Украине. Однако Павловский объясняет, что такая экономия не всегда оправдана.

Он обращает внимание на то, что автомобиль получает энергию не из количества литров, а из калорийности топлива. В бензо-спиртовых смесях она ниже, чем у обычного бензина:

"Чем больше спирта в бензине, тем больше машина будет расходовать топлива".

В результате водитель может чаще заезжать на заправку и фактически не получить финансовой выгоды. Именно поэтому, если есть выбор, Павловский советует отдавать предпочтение обычному бензину, особенно для ежедневной эксплуатации.

Отдельно эксперт акцентирует внимание на возрасте автопарка в Украине. По его словам, средний возраст автомобилей превышает 20 лет, а это означает, что значительная часть машин не рассчитана на бензо-спиртовые смеси:

"Чем старше автомобиль, тем меньше вероятность того, что его можно заправлять бензо-спиртовыми смесями".

Только на обычном бензине, по словам Павловского, должны ездить старые карбюраторные автомобили, а также некоторые модели с инжекторами первых поколений. У них при эксплуатации на бензо-спиртовых смесях может появляться нестабильная работа двигателя и потеря мощности.

В то же время эксперт считает, что большинство автомобилей возрастом до десяти лет могут безопасно использовать топливо E5 или E10. Их двигатели и топливные магистрали конструктивно приспособлены к такому топливу, а возможное незначительное увеличение расхода является нормальным и не влияет на ресурс двигателя.

При эксплуатации автомобиля на бензо-спиртовых смесях эксперт советует периодически использовать специальные добавки в топливо, которые устраняют отложения в топливной системе без ее демонтажа.

Ключевым ориентиром, подчеркивает Павловский, всегда должна быть позиция производителя. Если автопроизводитель официально разрешает использование бензина со спиртом, негативных последствий быть не должно.

Чтобы избежать путаницы, эксперт советует простой бытовой способ проверки. Если смешать бензин с водой и после перемешивания сверху образуется мутная смесь, в топливе есть спирт. Прозрачный слой свидетельствует о его отсутствии.

Особое внимание Павловский уделяет бензиновым генераторам. Он объясняет, что такие устройства почти не имеют электронных систем управления и плохо адаптируются к бензо-спиртовым смесям.

Из-за этого генератор может работать нестабильно и терять мощность. "Для заправки генератора я рекомендую использовать стопроцентный бензин нефтяного происхождения", – заключает эксперт.

справка Максим Павловский Доцент кафедры технической эксплуатации автомобилей и автосервиса Учился в Барском автомобильно-дорожном техникуме (Винницкая область). Затем окончил Национальный транспортный университет - сначала стал бакалавром, затем - магистром, а впоследствии поступил в аспирантуру и защитил кандидатскую диссертацию. Стал кандидатом технических наук. Работает в Национальном транспортном университете доцентом кафедры технической эксплуатации автомобилей и автосервиса.

