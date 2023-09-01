Пообещал задекларировать авто тестя Mazda CX5, на котором ездит постоянно с начала войны.

Глава Минкульта и информационной политики Ростислав Карандеев признал, что, по решению суда, за вождение автомобилем в нетрезвом состоянии его на год лишили водительских прав.

Об этом сказано в официальном заявлении Карандеева по поводу публикации в "Следствие.Инфо", где речь шла о том, что он неоднократно привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения и не задекларировал автомобиль.

"В 2015 году я был заподозрен в вождении в нетрезвом состоянии. По решению суда - не управлял год. Я в полной мере понес ответственность за этот инцидент перед законом", - отмечает Карандеев.

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При этом он отмечает, что речь не идет о каких-то системных нарушениях с его стороны ПДД, поскольку за последний год "имею единый штраф за неправильную парковку", хотя в расследовании речь шла о нарушении ПДД не только за последний год.

И.о. министра культуры и информационной политики также прокомментировал ситуацию с декларированием своего имущества. Он отмечает, что Национальным агентством по предотвращению коррупции была проведена полная проверка его декларации за 2020 год, были замечания, которые им были учтены в повторно поданной исправленной декларации.

Карандеев признает, что ранее не декларировал автомобиль Mazda CX5, который принадлежит отцу его жены.

"До 2022 года я управлял указанным автомобилем крайне редко, поэтому это не требовало декларирования. После начала полномасштабной войны, я пользуюсь автомобилем тестя постоянно, что, конечно, будет отражено в декларации, которую я обязательно подам, чтобы избежать недоразумений в этой теме", - говорится в его заявлении.

При этом отметил, что радуется тому, что критика касается не его профессиональной деятельности.

Скандал с участием Ростислава Карандеева

Как известно, 27 июля 2023 года Верховная Рада Украины уволила Александра Ткаченко с должности министра культуры и информационной политики.

Кабинетом Министров Украины временно возложено исполнение обязанностей министра на Ростислава Карандеева.

Как информировал УНИАН, журналисты "Следствие.Инфо" после анализа Единого государственного реестра судебных решений и Главного сервисного центра МВД сообщили о регулярных нарушениях ПДД и незадекларированное авто нового главы Минкульта.

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