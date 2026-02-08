Стоят своих денег: названы 6 лучших недорогих электромобилей 2026 года

Эксперты считают, что все эти модели превосходят своих конкурентов.

Практически с каждым днем рынок электромобилей растет, и это лишь вопрос времени, когда полностью электрические транспортные средства будут доминировать на дорогах, оставив своих топливных конкурентов далеко позади. Тем не менее, сейчас не так легко найти в продаже недорогие электрокары, которые могут предложить все, что нужно водителям.

В BGR на основе оценок Consumer Reports назвали 6 отличных недорогих электромобилей. По словам экспертов и владельцев, это одни из лучших моделей в своих сегментах.

В рейтинг вошли электромобили от производителей с разных стран мира. Эти модели имеют много отличий, но, по мнению экспертов, их объединяет то, что они превосходят своих конкурентов.

6 лучших недорогих электромобилей:

Tesla Model 3

Ford Mustang Mach-E

Nissan Ariya

Chevrolet Equinox EV

Tesla Model Y

Hyundai Ioniq 5

В частности, в рейтинг вошел Tesla Model 3, который является одним из самых популярных электрокаров в Украине. Эта самая доступная модель бренда, но она предлагает уникальные функции и большой запас хода.

Также эксперты и водители высоко оценили Hyundai Ioniq 5, который выделяется дизайном в стиле моделей 1980-х годов выпуска и практичным интерьером. Помимо стандартной модификации существует и заряженная версия Ioniq 5 N, которая оснащена двумя электромоторами суммарной мощностью 650 л.с. и способна разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 3,4 секунды.

6 худших электромобилей для покупки в 2026 году

Ранее автомобильные эксперты рассказали, каких электромобилей стоит избегать в 2026 году. По их словам, эти модели имеют много проблем.

В частности, эксперты призвали не покупать Nissan Leaf и GMC Hummer EV. Также они считают, что Rivian R1S, Tesla Model X, Toyota bZ4X и Ford Mustang Mach-E являются далеко не лучшим выбором в своих сегментах.

