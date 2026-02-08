Стоят своих денег: названы 6 лучших недорогих электромобилей 2026 года

Практически с каждым днем рынок электромобилей растет, и это лишь вопрос времени, когда полностью электрические транспортные средства будут доминировать на дорогах, оставив своих топливных конкурентов далеко позади. Тем не менее, сейчас не так легко найти в продаже недорогие электрокары, которые могут предложить все, что нужно водителям.
В BGR на основе оценок Consumer Reports назвали 6 отличных недорогих электромобилей. По словам экспертов и владельцев, это одни из лучших моделей в своих сегментах.
В рейтинг вошли электромобили от производителей с разных стран мира. Эти модели имеют много отличий, но, по мнению экспертов, их объединяет то, что они превосходят своих конкурентов.
6 лучших недорогих электромобилей:
- Tesla Model 3
- Ford Mustang Mach-E
- Nissan Ariya
- Chevrolet Equinox EV
- Tesla Model Y
- Hyundai Ioniq 5
В частности, в рейтинг вошел Tesla Model 3, который является одним из самых популярных электрокаров в Украине. Эта самая доступная модель бренда, но она предлагает уникальные функции и большой запас хода.
Также эксперты и водители высоко оценили Hyundai Ioniq 5, который выделяется дизайном в стиле моделей 1980-х годов выпуска и практичным интерьером. Помимо стандартной модификации существует и заряженная версия Ioniq 5 N, которая оснащена двумя электромоторами суммарной мощностью 650 л.с. и способна разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 3,4 секунды.
