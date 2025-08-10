В наше время многие автопроизводители выпускают кроссоверы. Этот сегмент переполнен различными моделями, из-за чего потенциальным покупателям трудно определиться, какой автомобиль стоит купить.
В U.S. News & World Report определили лучшие кроссоверы 2025 года. Эксперты рассказали, почему на лидера этого рейтинга стоит обратить внимание.
ТОП-7 лучших кроссоверов 2025 года:
1. Kia Telluride
2. Hyundai Palisade
3. Ford Mustang Mach-E
4. Hyundai Tucson Hybrid
4. Kia Soul
4. Mazda CX-5
7. Nissan Kicks
7. Subaru Outback
7. Mazda CX-90 PHEV
7. Mazda CX-30
Лучшим кроссовером 2025 года признали Kia Telluride. В издании отметили, что у этой модели только один недостаток - не самый низкий расход топлива в своем сегменте.
Эксперты похвалили Kia Telluride за просторный интерьер и богатое оснащение. Также в издании обратили внимание на то, что этот кроссовер предлагает приятную управляемость и удобную информационно-развлекательную систему.
