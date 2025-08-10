Лидер этого рейтинга предлагает просторный интерьер и богатое оснащение.

В наше время многие автопроизводители выпускают кроссоверы. Этот сегмент переполнен различными моделями, из-за чего потенциальным покупателям трудно определиться, какой автомобиль стоит купить.

В U.S. News & World Report определили лучшие кроссоверы 2025 года. Эксперты рассказали, почему на лидера этого рейтинга стоит обратить внимание.

ТОП-7 лучших кроссоверов 2025 года:

Видео дня

1. Kia Telluride

2. Hyundai Palisade

3. Ford Mustang Mach-E

4. Hyundai Tucson Hybrid

4. Kia Soul

4. Mazda CX-5

7. Nissan Kicks

7. Subaru Outback

7. Mazda CX-90 PHEV

7. Mazda CX-30

Лучшим кроссовером 2025 года признали Kia Telluride. В издании отметили, что у этой модели только один недостаток - не самый низкий расход топлива в своем сегменте.

Эксперты похвалили Kia Telluride за просторный интерьер и богатое оснащение. Также в издании обратили внимание на то, что этот кроссовер предлагает приятную управляемость и удобную информационно-развлекательную систему.

Какие другие автомобили рекомендуют эксперты

Ранее эксперты назвали 10 лучших компактных автомобилей 2025 года. Они протестировали десятки моделей в этом сегменте, чтобы определить фаворита.

Кроме того, были определены три лучших доступных автомобиля с пробегом. Все эти модели можно купить в Великобритании менее чем за 10 000 фунтов стерлингов (около 13 295 долларов).

Вас также могут заинтересовать новости: