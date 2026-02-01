Выбор типа привода зависит не только от погодных условий, но и от навыков и целей водителя.

Выбор типа привода при покупке авто традиционно вызывает споры, особенно когда речь заходит о зимней эксплуатации.

Полный привод часто воспринимается как универсальное решение, а задний привод, плюсы и минусы которого вы найдете ниже, часто недолюбливают.

Впрочем, автомобильный эксперт, директор киевского автосалона CarCity Константин Литвинов объясняет в комментарии УНИАН, что все не так однозначно.

Видео дня

Какой привод лучше – передний или задний для зимней езды

По словам эксперта, автомобили с полным приводом лучше всего подходят на зиму, поскольку они изначально создавались для сложных условий – бездорожья, снега, рыхлой поверхности.

Они дают водителю больше уверенности при трогании и движении по скользкой дороге, тогда как передний или задний привод зимой менее надежны.

Однако эксперт подчеркивает, что наличие привода 4х4 не делает машину безопаснее при торможении:

"Привод не влияет на эффективность торможения".

Он обращает внимание на то, что полноприводные автомобили часто тяжелее, а их центр тяжести может быть выше, чем у машин с другим типом привода. В результате на снегу или льду такие авто иногда даже хуже тормозят.

Поэтому, как утверждает эксперт, полагаться исключительно на полный привод и хорошую резину – ошибка.

Литвинов подчеркивает, что ключевым фактором остается водитель. По его оценке, не менее половины успеха в зимнем движении зависит от навыков безопасного вождения, умения прогнозировать ситуацию и корректно работать с рулем и педалями.

Почему не любят задний привод

Отдельно эксперт объясняет, почему задний привод у многих автомобилистов вызывает настороженность.

Чаще всего это связано не с объективными недостатками, а с отсутствием опыта эксплуатации таких машин. Он напоминает, что ранее практически все представительские седаны выпускались именно с задним приводом, поскольку он позволяет лучше распределять массу и обеспечивает более плавный ход.

При этом Литвинов признает, что зимой задний привод действительно требует большего мастерства. Затяжные подъемы и риск заноса могут доставлять неудобства, однако для опытного водителя это не является серьезной проблемой.

Задний привод и передний – отличия и преимущества каждого

Говоря о массовом рынке, эксперт указывает, что сегодня подавляющее большинство легковых автомобилей – переднеприводные. Даже крупные кроссоверы все чаще выпускаются именно с таким типом привода, и это, по его словам, неслучайно.

В чем плюс, а в чем минус переднего привода

Литвинов объясняет, что переднеприводные автомобили конструктивно проще: у них меньше узлов и агрегатов, чем у полноприводных версий.

Это делает их дешевле в производстве, а значит – доступнее для покупателя. Кроме того, такие машины экономичнее в плане расхода топлива и проще в управлении.

Эксперт отмечает, что для среднестатистического водителя, который использует автомобиль преимущественно в городе, передний привод является наиболее рациональным выбором для Украины.

Дело в том, что даже если зимой выпадает большое количество снега, такие условия в регионе, как правило, длятся всего несколько дней в году:

"В такое время проще взять такси, чем переплачивать за покупку полноприводной машины".

При этом Литвинов подчеркивает: если человек не увлекается бездорожьем или дрифтом, серьезных минусов у переднего привода для него не будет. Он обеспечивает достаточный уровень комфорта, дешев в обслуживании и понятен в повседневной эксплуатации.

Какие плюсы, а какие минусы заднего привода

Задний привод, по словам эксперта, выигрывает в плавности хода и управляемости, а также дает возможность двигаться в контролируемом заносе.

Однако он требует опыта: новичок может легко попасть в неконтролируемую ситуацию. Кроме того, обслуживание таких автомобилей обычно дороже, а уверенности зимой они дают меньше, чем полноприводные аналоги.

Какой привод лучше, передний или полный – выбор для новичка

Полный привод хорош на легком бездорожье и в снежной "каше", но Литвинов обращает внимание, что в реальной жизни такие условия встречаются не так часто.

Большую часть времени автомобиль эксплуатируется на обычных дорогах, где преимущества полного привода практически не используются, а вот минусы – повышенный расход топлива и более дорогое обслуживание – остаются.

Отвечая на вопрос, какую машину лучше выбрать новичку, эксперт предлагает исходить из условий эксплуатации.

Для поездок за городом и по проселочным дорогам он советует рассмотреть полноприводный кроссовер. Если же автомобиль нужен исключительно для города, то выбор должен ограничиваться тем, что лучше, передний или задний привод, лично для каждого.

Тем не менее для неопытных водителей эксперт называет оптимальным вариантом именно передний привод. А вот задний привод придётся по душе любителям классических седанов, таких как Jaguar, BMW или Mercedes прошлых поколений, в силу их конструкции.

Литвинов поясняет, что это был осознанный тренд – акцент на комфорт и плавность хода, но старые заднеприводные седаны больше подходят тем, – подчеркивает эксперт, – кто хорошо разбирается в машинах: "Для новичка такой автомобиль может быть сложным в эксплуатации".

справка Константин Литвинов Автомобильный эксперт, директор киевского автосалона CarCity Константин Литвинов учился в Национальном транспортном университете. По специальности - инженер. С детства интересовался автомобилями, поскольку его отец был дальнобойщиком. Начал заниматься продажей автомобилей в 2007 году, а в 2017 вместе с партнерами в Киеве открыл автосалон CarCity.

Вас также могут заинтересовать новости: