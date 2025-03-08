В рейтинг вошли различные модели, включая кроссоверы, внедорожники и даже вездеходы.

Автомобили с полным приводом справляются с бездорожьем лучше моделей с моноприводом. Эти авто особо ценят водители, которым часто приходится выезжать за дороги. Тем не менее далеко не все эти автомобили справляются с этой задачей.

В издании Autocar назвали 16 лучших полноприводных автомобилей с пробегом, на которые стоит обратить внимание. По словам экспертов, эти модели во многом превосходят своих конкурентов.

Лучшие полноприводные автомобили с пробегом:

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Jeep Cherokee XJ

Toyota Land Cruiser Amazon

Fiat Panda 4x4

Toyota FJ Cruiser

Hummer H3

Range Rover (P38a)

Dacia Duster

Mercedes-Benz Unimog

Suzuki Grand Vitara

Volkswagen Iltis

Renault Scenic RX4

Porsche Cayenne

Land Rover Freelander

Skoda Octavia Scout

Toyota RAV4 (первое поколение)

Mitsubishi Pajero Evolution

В рейтинг вошли различные модели, некоторые из которых сильно отличаются друг от друга. Помимо традиционных кроссоверов и внедорожников эксперты выделили несколько уникальных авто.

Например, Mercedes-Benz Unimog, который является крупнотоннажным вездеходом. Это целая линейка моделей, которые выделяются высокой проходимостью.

По словам экспертов, Mercedes-Benz Unimog подойдет тем водителям, которые не просто хотят ездить по бездорожью, а покорять его. Этот вездеход способен проехать там, где застрянут многие легковые авто.

Помимо этого в рейтинг вошел армейский внедорожник Volkswagen Iltis. Считается, что именно этот автомобиль вдохновил компанию Audi на создание знаменитой системы полного привода Quattro.

Эксперты отметили, что найти в продаже Volkswagen Iltis довольно сложно. Тем не менее даже экземпляры с огромным пробегом все еще способны прослужить долгие годы без серьезных поломок.

Какие другие автомобили рекомендуют эксперты

Ранее эксперты назвали автомобиль, который зря игнорируют автолюбители. Обычно покупатели игнорируют эту модель из-за несколько более высокой цены, чем у конкурентов.

Кроме того, были названы самые надежные подержанные автомобили за свои деньги. У этих моделей очень редко возникают серьезные поломки.

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