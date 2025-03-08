Автомобили с полным приводом справляются с бездорожьем лучше моделей с моноприводом. Эти авто особо ценят водители, которым часто приходится выезжать за дороги. Тем не менее далеко не все эти автомобили справляются с этой задачей.
В издании Autocar назвали 16 лучших полноприводных автомобилей с пробегом, на которые стоит обратить внимание. По словам экспертов, эти модели во многом превосходят своих конкурентов.
Лучшие полноприводные автомобили с пробегом:
- Jeep Cherokee XJ
- Toyota Land Cruiser Amazon
- Fiat Panda 4x4
- Toyota FJ Cruiser
- Hummer H3
- Range Rover (P38a)
- Dacia Duster
- Mercedes-Benz Unimog
- Suzuki Grand Vitara
- Volkswagen Iltis
- Renault Scenic RX4
- Porsche Cayenne
- Land Rover Freelander
- Skoda Octavia Scout
- Toyota RAV4 (первое поколение)
- Mitsubishi Pajero Evolution
В рейтинг вошли различные модели, некоторые из которых сильно отличаются друг от друга. Помимо традиционных кроссоверов и внедорожников эксперты выделили несколько уникальных авто.
Например, Mercedes-Benz Unimog, который является крупнотоннажным вездеходом. Это целая линейка моделей, которые выделяются высокой проходимостью.
По словам экспертов, Mercedes-Benz Unimog подойдет тем водителям, которые не просто хотят ездить по бездорожью, а покорять его. Этот вездеход способен проехать там, где застрянут многие легковые авто.
Помимо этого в рейтинг вошел армейский внедорожник Volkswagen Iltis. Считается, что именно этот автомобиль вдохновил компанию Audi на создание знаменитой системы полного привода Quattro.
Эксперты отметили, что найти в продаже Volkswagen Iltis довольно сложно. Тем не менее даже экземпляры с огромным пробегом все еще способны прослужить долгие годы без серьезных поломок.
Какие другие автомобили рекомендуют эксперты
Ранее эксперты назвали автомобиль, который зря игнорируют автолюбители. Обычно покупатели игнорируют эту модель из-за несколько более высокой цены, чем у конкурентов.
Кроме того, были названы самые надежные подержанные автомобили за свои деньги. У этих моделей очень редко возникают серьезные поломки.