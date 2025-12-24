Удивительно точные рождественские гадания раскроют ваше будущее.

25 декабря по новому стилю в Украине празднуется Рождество Христово, которое считается мистически сильной датой. С давних времен наши предки проводили на праздник магические обряды, чтобы узнать свою судьбу. Считается, что все рождественские ритуалы имеют исключительную точность.

Таролог и эксперт по жизненным стратегиям Natalis Domini рассказала УНИАН, какие существуют народные гадания на Рождество и как можно узнать ответ на свой вопрос в ночь с 24 на 25 число.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Какие есть традиционные гадания на Рождество

Со дня зимнего солнцестояния начинается новый год от природы, и весь период рождественско-новогодних праздников - с 21 декабря до 19 января, считается благоприятным для гаданий. Это сакральные дни, в которые "прописываются" сценарии и судьбы. Поэтому у нас есть возможность заглянуть в будущее и даже что-то скорректировать, если хватает силы воли.

Наши предки в ночь перед Рождеством гадали на том, что для них было доступным и имело естественное происхождение. Не стоит использовать во время обряда неестественные материалы, например, пластик. Можно гадать на свече, на воске, на расческе, на книгах или провести гадание под Рождество на суженого. Люди иногда используют во время ритуалов собственные бытовые предметы, потому что считается, что между вещами и их владельцами есть определенная энергетическая связь. Сейчас к традиционным обрядам часто добавляют и современные инструменты, в частности карты таро.

Перед тем как начать гадание на Рождество 25 декабря, надо очистить огнем тот предмет, который вы будете использовать. Например, трижды провести над пламенем натуральной свечи из воска расческу, карты таро, книгу или кольцо.

Еще нельзя, чтобы во время процесса рядом была соль, ее вообще лучше вынести в другую комнату. Считается, что она перетягивает на себя энергетику.

Гадание на воске на Рождество

Если вы решили гадать на свече, обязательно надо взять изделие из натурального воска. Проводить обряд можно либо самому, либо в компании с тем человеком, которому вы доверяете. Перед ритуалом нужно выключить свет в комнате. Также следует отключить мобильные телефоны, настроиться на процесс - расслабиться и ни о чем не думать, зажечь свечу, смотреть на ее пламя, расфокусировать свое зрение и задать единственный вопрос, который для вас важнее всего. После этого нужно посмотреть, как будет вести себя пламя:

Если оно будет коптить, стрелять, то это значит, что ответ на вопрос "нет" или "да", но с препятствиями.

Если пламя ровное, то это хороший знак и означает, что то, о чем спрашивали, очень вероятно.

Если свеча гаснет или вообще не поджигается, а такое тоже бывает, - это означает, что гадание не идет или, в частности, пространство просто не готово давать ответ на поставленный вопрос.

Также можно гадать на натуральном воске. Сначала воск нужно разогреть, например, в кастрюле, которую вы используете только для этого дела. Еще понадобится сосуд с холодной водой. Один человек должен смотреть на того, кто задает вопрос, и выливать воск в воду. Когда вещество схватится, то получит информацию о человеке, который задавал вопрос.

Когда воск застынет, можно будет делать вывод об ответе на вопрос:

Если форма гладкая, красивая, округлая, то это "да".

Если же есть какие-то странные или даже страшные силуэты с острыми концами, к примеру, что-то похожее на змей, эмбрионов - то это "нет".

Воск можно извлекать из воды резиновой перчаткой, достать пакетом или просто слить воду и посмотреть, что же получилось. А потом то, что сформировалось в воде, нужно не просто выбросить в мусорку, а отнести подальше от дома и оставить под каким-то деревом. Очень важно самостоятельно вынести эту отливку, а не передавать кому-то, потому что воск берет на себя часть энергетики человека, который задавал вопрос.

Гадание на Рождество на любовь и суженого с расческой

В ночь на 25 декабря можно провести традиционное гадание на расческу, чтобы увидеть образ своего будущего жениха. Для этого ритуала нужна расческа, которой вы пользовались, сделанная из натурального материала (например, из дерева).

Расчешитесь перед сном этим предметом, положите его под свою подушку и произнесите такой заговор:

"Суженый-ряженый,

Приди ко мне наряженный.

Во сне покажись,

Волосы мне расчеши".

Таким образом мы "заманиваем" образ своего жениха. Сразу после пробуждения - даже до того, как человек проснулся, нужно внимательно проанализировать свои сны. Можно не увидеть конкретного человека, но почувствовать какую-то давно знакомую энергетику. Также вам может присниться ваш будущий дом.

Рождественские гадания на сон могут иметь разные значения. К примеру, человек может увидеть себя в воде: если она чистая, прозрачная, приятная, то это хороший знак. Если же сновидения были с чем-то негативным, со страхами, или вы всю ночь бродили, были какие-то препятствия, или вас кто-то преследовал, то это может говорить о преградах на пути к замужеству. Возможно, девушке мешают создать семью страхи или проблемы с кармой рода.

В течение дня также следует наблюдать за знаками - к примеру, если вы выйдете из дома и первым увидите мужчину, или первым вам позвонит именно мужчина, то это тоже означает, что вы встретите суженого.

Гадание на Рождество с кольцом

Поставьте стакан или миску с водой и возьмите кольцо из серебра или из золота. Можно взять свое украшение или вещь женщины, которая счастлива в браке. Перед гаданием кольцо следует очистить над огнем, а затем нанизать на нитку, повесить между пальцами и подождать, пока украшение стабилизируется, остановится.

Затем разместите кольцо над водой и начинайте ритуал. Предмету можно задать только один вопрос. Когда вы его озвучите, смотрите, что происходит с украшением:

Если крутится, это значит, что информация закрыта, и ответ пока неизвестен.

Движения вперед от нас и назад - это ответ "да".

А если изделие движется слева направо - это "нет".

Если гадание с кольцом на Рождество закончилось падением предмета, это значит, что высшие силы сейчас не будут отвечать на вопросы, потому что им что-то не нравится. К примеру, это может случиться из-за того, что рядом есть соль.

Гадание на Рождество по картам таро

Можно сделать простые расклады - вытянуть одну карту или три подряд. Если в раскладе выпадает Шестой аркан - Любовники, то это означает, что вы встретите свою любовь, и рядом с вами будет мужчина. Еще семью могут прогнозировать Десятка Кубков и Десятка Пентаклей. Пятый Аркан - Иерофант также указывает на институт семьи, стабильность. Зная, как гадать на Рождество, вы точно обрадуетесь Звезде (это карта надежды), потому что она указывает на осуществление желания.

Способы гадания на Рождество по книге

Если вы хотите узнать, осуществится ли какое-то ваше желание или, например, удастся ли в следующем году воплотить в жизнь какой-то свой проект, то можно провести гадание по книге. Обычный недавно купленный роман не подходит для гадания - для обряда понадобится старинная вещь.

Нужно сконцентрироваться на своем вопросе, открыть книгу и просто наугад пальцем отыскать строку с ответом. Когда вы почувствуете, что надо остановить палец, прочитайте тот отрывок, где остановились. Ответ на ваш вопрос, скорее всего, будет иметь образный смысл. Например, если вы прочитаете "и башня упала", то свидетельствует о разрушении планов. Но иногда вы можете встретить и четкие ответы - строки, в которых персонажи отвечают "да" или "нет".

