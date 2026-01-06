У побережья США 'засветилась' редкая 'рыба Судного дня' (фото)

В заливе Монтерей впервые за год зафиксировали живую молодую ленточную рыбу - вид, окутанный легендами о землетрясениях и цунами.

В заливе Монтерей (Калифорния) дайвер Тед Джуда во время обычного погружения случайно наткнулся на чрезвычайно редкое морское существо, которое в народе часто называют "рыбой Судного дня". Морские биологи из аквариума Монтерейского залива подтвердили: это молодая особь короля лосося (Trachipterus altivelis) - ленточной рыбы, которая обычно обитает на глубинах до 900 метров, пишет SFGate.

Встреча произошла 30 декабря, когда вода в заливе была необычно прозрачной. По словам Джуди, рыба появилась буквально через несколько секунд после того, как он погрузил лицо в воду.

"Я увидел что-то похожее на лезвие, которое двигалось в воде. Это было невероятно", - рассказал он.

Рыба имела серебристое, чрезвычайно узкое тело длиной около 20 сантиметров и двигалась как вертикально, так и горизонтально, словно пытаясь оставаться "невидимой". Дайверу удалось зафиксировать ее на GoPro, после чего он выложил кадры в сообществе дайверов в Facebook.

Специалисты быстро отреагировали. Старший коллекционер аквариума залива Монтерей Кевин Леванд подтвердил, что это именно король лосося, и отметил, что это лишь второе зафиксированное наблюдение этого вида за год.

Легенды о "рыбе Судного дня"

В соцсетях сразу же вспомнили древнюю японскую легенду, согласно которой появление похожих глубоководных рыб на мелководье может предвещать землетрясения или цунами. Именно поэтому таких существ часто называют "рыбами Судного дня". Впрочем, биологи отмечают: эта репутация больше касается близкого родственника - рыбы-гребца, а не короля лосося.

Для самого Джуди встреча стала кульминацией жизни, тесно связанной с океаном.

"Я больше ничего от нее не хотел. Просто почувствовал благодарность и отпустил ее", - сказал он.

Морские ученые отмечают, что такие наблюдения - чрезвычайная редкость и ценный материал для науки. А для дайвера из Петалумы это стало, по его словам, "событием, которое случается раз в жизни".

