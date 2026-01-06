Трамп выполнит гарантии безопасности для Украины, но есть условие, - экс-чиновник ЦРУ

Он заявил, что решающей в вопросе гарантий безопасности остается не только позиция США, но и то, на что будет готова пойти российская власть.

Если президент США Дональд Трамп публично пообещает гарантии безопасности для Украины, то сдержит свое слово.

Такое мнение высказал бывший чиновник ЦРУ Ральф Гофф в эфире Вечер.LIVE. При этом он заявил, что решающей в вопросе гарантий безопасности остается не только позиция США, но и то, на что будет готова пойти российская власть.

Экс-чиновник сказал, что нынешняя позиция Кремля, которая заключается в полном отказе от любых западных гарантий безопасности для Украины, является нереалистичной. Гофф напомнил слова госсекретаря США Марко Рубио о том, что мирное соглашение возможно только при условии уступок как со стороны Украины, так и со стороны РФ.

Гарантии безопасности для Украины

Перед новым годом профессор кафедры политики России и Евразии в Рэндском институте Сэмюэл Чарап и директор по военному анализу в организации "Приоритеты обороны" Дженифер Кавана высказали мнение, что США должны отказаться от предоставления Украине гарантий по статье 5.

По их мнению, США должны отдать приоритет узким, но надежным обязательствам.

А на днях Филипп Гордон, который работал советником по нацбезопасности вице-президента Камалы Харрис вообще заявил, что Трамп не выполнит гарантии по статье 5 НАТО для Украины. Он даже назвал причины, почему это произойдет.

