На встрече в Париже будут обсуждать присутствие войск США в Украине, - Bloomberg

США также готовы помочь в наблюдении за прекращением огня, в том числе путем предоставления разведывательной информации.

Европейские лидеры и американские чиновники стремятся завершить соглашение о гарантиях безопасности, которое включает возможность присутствия американских войск на территории Украины, чтобы обеспечить устойчивость любого мирного соглашения.

Как пишет Bloomberg, по словам источников, переговоры в Париже во вторник будут сосредоточены на том, как интегрировать возможности, недавно предложенные Вашингтоном, с планами, разработанными Коалицией желающих.

Встречу проведет президент Франции Эммануэль Макрон. США будут представлены посланниками президента Дональда Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. На встрече также будут присутствовать премьер-министр Великобритании Кир Стармер, другие европейские лидеры, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, а также верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

Пока неясно, какую роль будут играть американские войска и где они будут размещены в случае мирного соглашения с Россией. Европейские страны обсуждали развертывание многонациональных "сил обеспечения", в которых армия Украины возглавит оборону на передовой:

"США также готовы помочь в наблюдении за прекращением огня, в том числе путем предоставления разведывательной информации, сообщили источники. Для выявления нарушений будут использоваться беспилотники и спутники".

Европейские чиновники заявили, что их последние обсуждения с американскими коллегами были позитивными и что текущее состояние предлагаемых гарантий безопасности находится в хорошем состоянии. Один из них назвал предложение США о предоставлении разведывательной информации и войск переломным моментом. Другой сказал, что оно гораздо больше напоминает так называемый "американский бэкстоп", к которому стремились европейские страны в течение последнего года.

Целью недавних встреч между официальными лицами США, Европы и Украины было завершение переговоров по соглашению о гарантиях безопасности. В то же время остается неясным, согласится ли президент России Владимир Путин с этими предложениями. Союзники Украины будут настаивать на участии России после достижения соглашения по вопросам безопасности с США, сообщил один из источников.

Гарантии безопасности для Украины

Ранее президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с советниками по вопросам национальной безопасности государств-членов "коалиции желающих" заявил, что работа над гарантиями безопасности, восстановлением Украины и пошаговым планом действий для достижения мира была ускорена. Он заявил, что Украина рассчитывает на то, что работа над соответствующими документами будет завершена до конца января.

Президент США Дональд Трамп предложил Украине гарантию безопасности сроком на 15 лет, тогда как украинский Зеленский настаивает на более длительном сроке и предложил 50 лет.

