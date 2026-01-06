Известный актер-воин впервые показал лицо 3-месячного сына (фото)

Владимир называет малыша "маленькое счастье".

Украинский актер-воин Владимир Ращук, который сыграл в фильмах "Конотопская ведьма" и "Родительские сборы", впервые показал лицо своего маленького сына.

Не секрет, что три месяца назад его жена-актриса Виктория Билан-Ращук родила мальчика Ярему. Звездные родители долгое время не показывали лицо сына, однако на днях Владимир все же опубликовал фото с сыном в своем Instagram. Актер держит малыша на груди и они вместе позируют на камеру.

"Мое маленькое счастье! Три месяца моей Вселенной. Сынок, люблю бесконечно", - подписал трогательный кадр Ращук.

Реакция сети

Подписчики засыпали комплиментами Владимира и Ярему в комментариях:

"Невероятные красавцы"

"Боже, какая замечательная фотка"

"Маленький казачок"

"Какой хорошенький мальчик".

К слову, в начале полномасштабной войны Владимир пошел в ВСУ. Он оборонял Киевскую область и был во многих горячих точках. С женой Викторией он находится почти 10 лет в браке.

