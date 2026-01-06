Непогода в Днепре: синоптики объявили І уровень опасности (инфографика)

Скоро в городе похолодает.

В Днепре на сегодня, 6 января, объявили предупреждение из-за непростых погодных условий. Об этом сообщает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии

"6 января 2026 г. в г. Днепр и по Днепропетровской области на дорогах сохранится гололедица", - предупреждают синоптики.

Также сегодня утром по Днепропетровской области ожидается налипание мокрого снега и гололед.

Видео дня

Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.

6 января на Днепропетровщине ожидается облачная погода. Днем пройдет небольшой дождь с мокрым снегом. Утром будет наблюдаться налипание мокрого снега, гололед. Местами по области слабый туман, на дорогах гололедица. Ветер будет 7-12 м/с, а столбики термометров покажут 0°...+5°. В самом Днепре сегодня ожидается +1°...+3°.

По прогнозу, в начале недели погоду на Днепропетровщине будет определять котловина южного циклона и связанные с ней атмосферные фронты. Ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, ветер южного направления 7-12 м/с.

7-9 января этот циклон будет пересекать территорию Украины. В течение 7 и 8 января область будет находиться в теплом секторе циклона. Ожидается дождь, местами с мокрым снегом. Температура повысится ночью до 0..+5°, а днем воздух прогреется до +2..+8°.

9 января осадки перейдут в снег, температура снизится и составит в течение суток -1..-8°.

На выходных придет очередной циклон, поэтому пройдет снег и усилятся морозы. Ночью будет -5..-10°, днем: 10 января -2..-7°, 11 января -3..+2°.

В целом погода будет переменчивой - с колебанием температуры и осадками разной фазы.

Вас также могут заинтересовать новости: