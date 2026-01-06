'Кулак режима': США задержали не просто жену Мадуро, а его ближайшую союзницу, - Bild

Жену Николаса Мадуро считают "мозгом" репрессий, контролером судей и ключевой фигурой наркосети режима.

Силия Адела Флорес де Мадуро - не просто жена свергнутого венесуэльского диктатора. После ночной спецоперации армии США в Каракасе, во время которой был задержан Николас Мадуро, под арестом оказалась и его ближайшая союзница. Теперь Флорес ждет суда в бруклинской тюрьме, а американские следователи называют ее одной из самых влиятельных и опасных фигур режима, пишет Bild.

Силия Флорес родилась в 1956 году в штате Кохедес, в бедной сельской семье. В детстве переехала в Каракас, а в 32 года получила юридическое образование. Именно юридическая карьера свела ее с будущим мужем: в 1990-х Флорес была адвокатом Уго Чавеса, а Мадуро его доверенным лицом. Поженились они только в 2013 году, уже после прихода Мадуро к власти.

В отличие от классического образа первой леди, Флорес никогда не ограничивалась церемониальной ролью. The New York Times называет ее одной из самых могущественных людей Венесуэлы. Во властных кругах ее знали как Primera Combatiente ("Первую боевую соратницу").

Политический взлет Флорес начался еще при Чавесе: именно она добилась его освобождения после неудачного переворота 1992 года и добилась президентского помилования в 1994-м. В 2006 году Флорес стала первой женщиной председателем парламента Венесуэлы, сменив на этом посту... Николаса Мадуро.

Ее имя регулярно фигурировало в скандалах, связанных с кумовством: по данным венесуэльских и западных СМИ, десятки ее родственников получили должности в государственных структурах. Впоследствии она стала главным юристом правительства и, по словам экспертов, именно Флорес руководила ключевыми юридическими и институциональными маневрами режима.

"Николас это лицо, но Силия это кулак. Ничего важного во дворце Мирафлорес не происходит без ее одобрения", - цитировал Miami Herald бывшего офицера венесуэльской разведки.

После победы оппозиции на выборах 2015 года Флорес вернулась в парламент, активно появлялась на телевидении с программой "Con Cilia en Familia" и входила в Учредительное собрание, которое фактически нейтрализовало оппозицию. Последний раз она стала депутатом в 2021 году до ареста 3 января.

Правозащитные организации и следователи ООН связывают режим Мадуро с внесудебными казнями, репрессиями и политическими преследованиями. В центре этих обвинений постоянно фигурирует Силия Флорес.

"Она никогда не была просто первой леди. Она была соправительницей", - заявлял бывший высокопоставленный чиновник DEA.

В США Флорес считают ключевой фигурой международной наркосети и финансовых схем режима. Она годами находилась под санкциями, а теперь официально обвиняется в торговле наркотиками, финансировании терроризма и незаконном владении оружием.

Арест Мадуро и его жены

Как сообщал УНИАН, Арестованного президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес удерживают в разных секциях под стражей в Бруклине в заведении, предназначенном для содержания подсудимых, нуждающихся в усиленном режиме безопасности.

В суде Николас Мадуро заявил, что является порядочным человеком и отрицает все обвинения. Он добавил, что считает себя военнопленным. Мадуро заявил, что он не видел обвинительного заключения до явки в суд, а также не знает своих прав.

