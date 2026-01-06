Надо найти 3 аистов среди снеговиков за 11 секунд: удивительная оптическая иллюзия

Справятся только самые внимательные.

Головоломки и оптические иллюзии пользуются большой популярностью среди пользователей Сети. Перегруженные объектами изображения часто заставляют нас сомневаться в том, что мы видим.

Подобные умственные задачки служат хорошим тренажером для мозга и глаз. Они проверяют логическое и критическое мышление, навыки концентрации, наблюдательность и способность замечать основное в общей картине. УНИАН подготовил для вас кое-что интересное.

Итак, ниже вы увидите изображение с десятками снеговиков. Где-то в этом хаосе спрятались три аиста. Ваша задача заключается в том, чтобы отыскать всех птиц.

Казалось бы, это должно быть просто, но на самом деле это не так. Усложняет задачу и ограничение во времени. У вас будет всего 11 секунд, чтобы отыскать всех аистов.

Готовы проверить себя? Тогда начинаем отсчет времени.

Для удобства можете включить таймер. Однако старайтесь удержаться от соблазна увеличить изображение, чтобы все было справедливо.

Что ж, время исчерпано, удалось ли вам заметить всех трех аистов на картинке? Если вы справились за такой короткий промежуток времени, у вас очень острое зрение. Вашей внимательности к мелочам многие позавидуют.

Если вам не удалось найти ответ, почему бы не вернуться к изображению и попробовать поискать еще. На этот раз забудьте об ограничении во времени.

Правильный ответ:

