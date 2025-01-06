Купание на Крещение 2025 - популярная праздничная традиция, без которой этот праздник редко проходит. Некоторые украинцы верят, что такое развлечение должно укрепить иммунитет и даже "смыть" грехи человека. Однако на самом деле этот обычай не является ни древним, ни украинским, и возник не так давно.
Однако если вы все же планируете нырнуть в прорубь в честь праздника, то важно запомнить, как правильно купаться на Крещение. Нарушение правил безопасности может привести к серьезной болезни или даже смерти.
О крещенских традициях эксклюзивно для УНИАН рассказали священник Православной церкви Украины Василий Левченко, священник Православной церкви Украины, активист, ректор Открытого Православного Университета Святой Софии-Премудрости Георгий Коваленко и терапевт Татьяна Градик.
Как к купанию на Крещение относится украинская церковь
Василий Левченко в комментарии УНИАН объяснил, почему нельзя купаться на Крещение. Он рассказал, что погружение в прорубь - это не церковная и не украинская традиция, поэтому нет требований относительно того, в какой одежде это делать.
По словам священника, иорданские купания в Украину пришли в постсоветские 90-е годы, когда "бандюганы", которые выбились в чиновники, начали фотографироваться и показывать, какие они "набожные люди" и купаются на Крещение. Особенно такая забава на праздник была распространена на российской территории.
В воспоминаниях казацкой эпохи есть рассказы, как казаки, украинцы того времени с уважением относились к освящению воды в день Крещения. Люди шли за водой со своими сосудами и никогда не лезли в только что освященную воду, которую с благоговением набирали себе домой.
Это мнение подтвердил священник Георгий Коваленко. По его словам, традиция погружаться в прорубь после освящения воды на украинской территории возникла в постсоветский период. Накануне Крещения раньше происходило массовое крещение верующих, и окунание в прорубь является "рудиментом" этой традиции, поскольку она тоже связана с освящением воды.
Традиция крещенских купаний в освященной воде происходит с территорий, на которых зарождалось христианство, в том числе из Римской империи. На землях, которые ранее входили в эту империю, не такие суровые зимы, как у нас. Стоит отметить, что в Греции есть традиция доставать из воды крест, который епископ выбрасывает, и многие люди плывут и ныряют за ним. Это околоцерковная забава.
И ныряние в прорубь у нас следует воспринимать как определенную праздничную народную забаву, а не как религиозную традицию.
Как правильно купаться на Крещение
Терапевт Татьяна Градик в комментарии УНИАН объяснила, как правильно нырять в прорубь. Обязательным является соблюдение таких правил:
- Люди должны быть не голодны.
- В воде нужно находиться не дольше, чем 3-5 секунд.
- Лучше окунаться только до шеи, чтобы не намочить волосы. Если волосы останутся сухими, - уменьшится вероятность возникновения ОРВИ.
- К погружению подготовить сухие полотенца и одежду, чтобы можно было сразу после ныряния вытереться и одеться.
Только при таких условиях ныряния будут безопасными.
Кому нельзя купаться на Крещение
Татьяна Градик напоминает, что нельзя нырять в прорубь людям с:
- хроническими болезнями сердечно-сосудистой системы и перенесенным инфарктом;
- гипертонией;
- болезнями нервной системы (например, эпилепсией);
- черепно-мозговыми травмами;
- нарушениями сосудов головного мозга;
- эндокринными болезнями, в том числе сахарным диабетом;
- кожно-венерологическими заболеваниями;
- недавно перенесенными операциями или тяжелыми травмами.
Еще следует избегать погружения в прорубь лицам, имеющим глаукому, острые воспалительные заболевания носоглотки, придаточных пазух носа или ушей или конъюнктивит, воспаление легких, бронхит, бронхиальную астму. Не стоит нырять и тем, кто имеет заболевания мочеполовой системы, желудочно-кишечного тракта, к примеру, язвенную болезнь желудка, холецистит.
Также врач объяснила,можно ли купаться на Крещение детям:
"Я бы не рекомендовала окунать в прорубь детей в возрасте до трех лет. Если ребенку от 3 до 10 лет, то ему можно купаться в проруби только с разрешения педиатра. Для погружения в ледяную воду дети должны быть здоровыми, и перед купанием им надо проходить подготовку, постепенно закаляться ежедневно или хотя бы еженедельно в течение года. Во время закаливания температуру, в которой купаются дети, должны постепенно снижать."
По словам терапевта, 10-летнего возраста дети могут пробовать погружаться в прорубь вместе со взрослыми после предварительной подготовки, если у них нет противопоказаний для купания.