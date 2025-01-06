Крещенские купания могут быть опасными, поэтому важно знать правила ныряния в прорубь.

Купание на Крещение 2025 - популярная праздничная традиция, без которой этот праздник редко проходит. Некоторые украинцы верят, что такое развлечение должно укрепить иммунитет и даже "смыть" грехи человека. Однако на самом деле этот обычай не является ни древним, ни украинским, и возник не так давно.

Однако если вы все же планируете нырнуть в прорубь в честь праздника, то важно запомнить, как правильно купаться на Крещение. Нарушение правил безопасности может привести к серьезной болезни или даже смерти.

О крещенских традициях эксклюзивно для УНИАН рассказали священник Православной церкви Украины Василий Левченко, священник Православной церкви Украины, активист, ректор Открытого Православного Университета Святой Софии-Премудрости Георгий Коваленко и терапевт Татьяна Градик.

Как к купанию на Крещение относится украинская церковь

Василий Левченко в комментарии УНИАН объяснил, почему нельзя купаться на Крещение. Он рассказал, что погружение в прорубь - это не церковная и не украинская традиция, поэтому нет требований относительно того, в какой одежде это делать.

По словам священника, иорданские купания в Украину пришли в постсоветские 90-е годы, когда "бандюганы", которые выбились в чиновники, начали фотографироваться и показывать, какие они "набожные люди" и купаются на Крещение. Особенно такая забава на праздник была распространена на российской территории.

В воспоминаниях казацкой эпохи есть рассказы, как казаки, украинцы того времени с уважением относились к освящению воды в день Крещения. Люди шли за водой со своими сосудами и никогда не лезли в только что освященную воду, которую с благоговением набирали себе домой.

Это мнение подтвердил священник Георгий Коваленко. По его словам, традиция погружаться в прорубь после освящения воды на украинской территории возникла в постсоветский период. Накануне Крещения раньше происходило массовое крещение верующих, и окунание в прорубь является "рудиментом" этой традиции, поскольку она тоже связана с освящением воды.

Традиция крещенских купаний в освященной воде происходит с территорий, на которых зарождалось христианство, в том числе из Римской империи. На землях, которые ранее входили в эту империю, не такие суровые зимы, как у нас. Стоит отметить, что в Греции есть традиция доставать из воды крест, который епископ выбрасывает, и многие люди плывут и ныряют за ним. Это околоцерковная забава.

И ныряние в прорубь у нас следует воспринимать как определенную праздничную народную забаву, а не как религиозную традицию.

Как правильно купаться на Крещение

Терапевт Татьяна Градик в комментарии УНИАН объяснила, как правильно нырять в прорубь. Обязательным является соблюдение таких правил:

Люди должны быть не голодны.

В воде нужно находиться не дольше, чем 3-5 секунд.

Лучше окунаться только до шеи, чтобы не намочить волосы. Если волосы останутся сухими, - уменьшится вероятность возникновения ОРВИ.

К погружению подготовить сухие полотенца и одежду, чтобы можно было сразу после ныряния вытереться и одеться.

Только при таких условиях ныряния будут безопасными.

Кому нельзя купаться на Крещение

Татьяна Градик напоминает, что нельзя нырять в прорубь людям с:

хроническими болезнями сердечно-сосудистой системы и перенесенным инфарктом;

гипертонией;

болезнями нервной системы (например, эпилепсией);

черепно-мозговыми травмами;

нарушениями сосудов головного мозга;

эндокринными болезнями, в том числе сахарным диабетом;

кожно-венерологическими заболеваниями;

недавно перенесенными операциями или тяжелыми травмами.

Еще следует избегать погружения в прорубь лицам, имеющим глаукому, острые воспалительные заболевания носоглотки, придаточных пазух носа или ушей или конъюнктивит, воспаление легких, бронхит, бронхиальную астму. Не стоит нырять и тем, кто имеет заболевания мочеполовой системы, желудочно-кишечного тракта, к примеру, язвенную болезнь желудка, холецистит.

Также врач объяснила,можно ли купаться на Крещение детям:

"Я бы не рекомендовала окунать в прорубь детей в возрасте до трех лет. Если ребенку от 3 до 10 лет, то ему можно купаться в проруби только с разрешения педиатра. Для погружения в ледяную воду дети должны быть здоровыми, и перед купанием им надо проходить подготовку, постепенно закаляться ежедневно или хотя бы еженедельно в течение года. Во время закаливания температуру, в которой купаются дети, должны постепенно снижать."

По словам терапевта, 10-летнего возраста дети могут пробовать погружаться в прорубь вместе со взрослыми после предварительной подготовки, если у них нет противопоказаний для купания.

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