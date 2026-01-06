В Украине объявили І уровень опасности: непогода минует лишь несколько областей (карта)

Синоптики прогнозируют туман, гололед и гололедицу.

Почти по всей Украине на 6 января объявили повышенный уровень опасности из-за неблагоприятной погоды. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"6 января в центральных, восточных, большинстве северных, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областях гололед", - предупреждают синоптики.

Также в большинстве северных, центральных, Одесской и Черновицкой областях ожидается туман, из-за чего видимость упадет до 300-500 м.

Кроме этого, по всей стране, кроме юга страны, на дорогах образуется гололедица.

По всей Украине, кроме Николаевской, Херсонской, Запорожской областей, а также Крыма, объявлен І уровень опасности, желтый.

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине будет облачно.

На юге страны днем пройдет небольшой дождь. Температура ночью 0°...+5°, а днем воздух прогреется до +7°...+12°.

На остальной территории прогнозируют снег, мокрый снег. В центральных, а днем и в северных и восточных областях осадки будут с дождем. Ожидается гололед, на дорогах гололедица.

В Одесской области, днем и в большинстве центральных и северных областей туман.

Температура ожидается от 3° мороза до 2° тепла. Ветер в стране преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.

