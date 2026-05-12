Эти модели – вне конкуренции: названы самые популярные электромобили в Украине

В течение прошлого месяца украинский автопарк пополнился 3007 транспортными средствами на аккумуляторных источниках питания (BEV). Об этом сообщил "УкрАвтопром".
По сравнению с апрелем прошлого года спрос на электромобили сократился на 48%, тогда как по сравнению с мартом 2026 года вырос на 49%. Подавляющее большинство зарегистрированных за месяц электромобилей составили легковые авто – 2837 единиц, из которых 536 были новыми, а 2301 – подержанными.
Из 170 зарегистрированных коммерческих электромобилей новыми оказались лишь девять.
В пятерку самых популярных новых электромобилей месяца вошли:
- BYD Leopard 3 – 96 авто;
- BYD Sea Lion 06 – 73 авто;
- MG 4 EV – 38 авто;
- Volkswagen ID.UNYX – 36 авто;
- Zeekr 001 – 33 авто.
ТОП-5 подержанных электромобилей, впервые зарегистрированных в Украине:
- Nissan Leaf – 345 авто;
- Tesla Model Y – 283 авто;
- Tesla Model 3 – 265 авто;
- Renault Zoe – 120 авто;
- Chevrolet Bolt – 117 авто.
В апреле украинский автопарк пополнился 19,6 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа. Наибольшую долю в этом сегменте составили бензиновые автомобили. Самым популярным среди импортированных подержанных авто остается Volkswagen Golf.
Также в апреле украинский автопарк пополнился 6,2 тыс. новых легковых автомобилей. Из этого количества 66% машин приобрели частные клиенты, тогда как 34% пришлось на юридических лиц. Среди частных покупателей наибольшим спросом пользуется Toyota RAV4.