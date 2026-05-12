Эти модели – вне конкуренции: названы самые популярные электромобили в Украине

Среди новых электромобилей первое место занял компактный электрический кроссовер-внедорожник BYD Leopard 3.

В течение прошлого месяца украинский автопарк пополнился 3007 транспортными средствами на аккумуляторных источниках питания (BEV). Об этом сообщил "УкрАвтопром".

По сравнению с апрелем прошлого года спрос на электромобили сократился на 48%, тогда как по сравнению с мартом 2026 года вырос на 49%. Подавляющее большинство зарегистрированных за месяц электромобилей составили легковые авто – 2837 единиц, из которых 536 были новыми, а 2301 – подержанными.

Из 170 зарегистрированных коммерческих электромобилей новыми оказались лишь девять.

В пятерку самых популярных новых электромобилей месяца вошли:

BYD Leopard 3 – 96 авто; BYD Sea Lion 06 – 73 авто; MG 4 EV – 38 авто; Volkswagen ID.UNYX – 36 авто; Zeekr 001 – 33 авто.

ТОП-5 подержанных электромобилей, впервые зарегистрированных в Украине:

Nissan Leaf – 345 авто; Tesla Model Y – 283 авто; Tesla Model 3 – 265 авто; Renault Zoe – 120 авто; Chevrolet Bolt – 117 авто.

В апреле украинский автопарк пополнился 19,6 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа. Наибольшую долю в этом сегменте составили бензиновые автомобили. Самым популярным среди импортированных подержанных авто остается Volkswagen Golf.

Также в апреле украинский автопарк пополнился 6,2 тыс. новых легковых автомобилей. Из этого количества 66% машин приобрели частные клиенты, тогда как 34% пришлось на юридических лиц. Среди частных покупателей наибольшим спросом пользуется Toyota RAV4.

