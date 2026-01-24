Их стоит избегать: эксперты назвали 6 худших электромобилей для покупки в 2026 году

Эксперты рассказали о главных недостатках этих электромобилей.

Электромобили в последние годы продолжают распространяться очень быстрыми темпами, уверенно конкурируя с традиционными автомобилями с ДВС. Тем не менее, далеко не все такие модели стоит покупать.

Автомобильные эксперты рассказали GOBankingRates, каких электромобилей стоит избегать в 2026 году. По их словам, эти модели имеют много проблем.

Какие электромобили не стоит покупать в 2026 году

Nissan Leaf

Когда-то Nissan Leaf был пионером в сегменте электромобилей. Теперь его устаревшие технологии не позволяют модели конкурировать с другими электрокарами в своем сегменте, считает автомобильный эксперт carVertical Айварас Григелевичус.

"Нет ничего плохого в том, чтобы предлагать электромобиль по доступной цене, но доступность не должна достигаться за счет ухудшения технологии аккумуляторов или снижения скорости зарядки", - подчеркнул он.

GMC Hummer EV

GMC Hummer EV является очень эффектным электрическим внедорожником, который предлагает большое количество необычных функций. Тем не менее, автомобильный эксперт в JustAnswer Крис Пайл в разговоре с журналистами заявил, что некоторые из этих функций являются бесполезными.

"Четырехколесное рулевое управление. В последний раз, когда они пробовали это, это было провалом, и так будет и в этот раз. Еще одна ненужная вещь, которая может выйти из строя. Это большой внедорожник, доказывающий, что на электромобиле можно буксировать или ездить по бездорожью", - объяснил эксперт.

Rivian R1S

Крис Пайл признал, что компания Rivian выпускает довольно интересные электромобили. Тем не менее, у них есть серьезный недостаток - очень высокая стоимость ремонта.

"Если вы когда-нибудь поцарапаете его или погните кузовную панель, приготовьтесь плакать. Я видел много мелких ДТП, в которых ремонт только косметических деталей этого автомобиля обходился более чем в 20 тысяч долларов", - поделился эксперт.

Пайл добавил, что электрический внедорожник Rivian R1S также имеет очень высокую цену.

Tesla Model X

Tesla Model X на момент своего дебюта в 2015 году поражал передовыми технологиями и одной из своих главных особенностей - задними дверьми типа "крыло чайки". Крис Пайл считает, что это и одна из главных проблем этой модели.

"Были и до сих пор остаются опасения по поводу того, насколько эти двери работают правильно и насколько плотно закрываются", - заявил эксперт.

Также Пайл отметил, что Tesla Model X имеет очень высокую мощность. Тем не менее, из-за этого аккумуляторная батарея разряжается быстрее.

Toyota bZ4X

Выход Toyota на рынок электромобилей был не слишком впечатляющим. Айварас Григелевичус отметил, что у электрокроссовера Toyota bZ4X слишком много проблем.

"Если кто-то хочет увидеть отношение одной из крупнейших компаний в мире к электромобилям, Toyota bZ4X - яркий тому пример. Ей не хватает инноваций, функций, усовершенствований и приличного запаса хода. Даже скорость зарядки посредственна, и покупать такую машину в 2025 году или позже просто не имеет финансового смысла", - рассказал эксперт.

Ford Mustang Mach-E

Крис Пайл заявил, что стоит дважды подумать, прежде чем покупать Ford Mustang Mach-E. Он считает, что компания Ford еще не до конца поняла, какими должны быть электромобили.

"Ford все еще находится на этапе обучения. У этой машины действительно была проблема с перегревом аккумулятора, и, возможно, она до сих пор не решена полностью. Более того, как только вы скажете, что у вас "электрический Mustang", вы будете слышать снова и снова, что это вовсе не Mustang, и вам будут бесконечно рассказывать о бензиновых Mustang", - добавил эксперт.

Лучший компактный электромобиль

Ранее специалисты Autocar определили лучший компактный электромобиль 2026 года. На первое место эксперты поставили новый Renault 5 E-Tech.

В издании заявили, что эта модель сочетает ретро-стиль с захватывающей динамикой и премиальным интерьером. Также эксперты отметили, что этот электромобиль дешевле некоторых конкурентов.

