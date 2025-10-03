Разметают свежепригнанные легковушки: какая модель лидирует в Украине

С начала 2025-го количество импортируемых автомобилей постепенно росло.

В сентябре на первую регистрацию подали 22,7 тысячи привезенных из-за границы подержанных легковушек, что на 40,2% больше, чем в сентябре прошлого года. При этом этот показатель на 1,9% меньше, чем в августе текущего года.

Такие данные приводит Институт исследований авторынка.

Всего с начала 2025-го количество импортируемых автомобилей постепенно росло: с 14,5 тысячи в январе до 22,5 тысячи в мае. В июне темпы несколько уменьшились, а дальше наблюдалась стабилизация рынка.

Лидером импорта с существенным отрывом остается Volkswagen с показателем в 3065 единиц. Причинами его популярности называют широкий выбор моделей, доступность комплектующих и хорошую цену на европейских аукционах. Второе место заняла Audi (2104), а третье - Tesla (1909).

Если говорить об отдельных моделях, то здесь наибольшим спросом пользовался Volkswagen Golf, показатели которого составили 894 автомобиля. Стать лидером ему помогла электрическая версия e-Golf, которая оказалась очень кстати на волне повышенного спроса на электрические автомобили.

Кстати, именно электрокары оказались на второй и третьей позициях - Tesla Model Y (882) и Tesla Model 3 (698), соответственно. Также в пятерку лидеров попали Volkswagen Tiguan и Nissan Leaf.

Средний возраст легковых, которые в сентябре влились в отечественный парк составил 8,4 года.

Недавно в Top Speed определили самую надежную модель Audi на вторичном рынке. Специалисты советуют обратить внимание Audi A6 2010 года выпуска. Кроме надежности автомобиль может похвастаться стильным дизайном, богатым оснащением и роскошным интерьером.

Напомним также, что ранее автомобильные эксперты Адам Моррис и Джим Халл посоветовали покупателям обратить внимание на три распространенные подержанные авто, которые можно купить относительно дешево.

