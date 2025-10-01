Лидерство на автомобильном рынке страны завоевала китайская компания BYD.

В сентябре украинцы приобрели более 6,8 тысячи новых легковых автомобилей, что стало рекордным показателем за последние 12 месяцев. Такие данные приводят специалисты портала "УкрАвтопром".

По сравнению с августом спрос на новые автомобили увеличился на 1%, тогда как по сравнению с сентябрем прошлого года он вырос на 20%. Впервые лидерство на рынке получила китайская компания BYD, показатели продаж которой оказались в пять раз больше, чем в прошлом году.

Ближайшими ее конкурентами стали Toyota и Volkswagen. Так, бестселлером месяца стал электрический автомобиль Volkswagen ID. UNYX.

ТОП-10 самых популярных брендов сентября:

BYD - 989 авто (+438% к сентябрю 2024 года). Toyota - 828 авто (-1%). Volkswagen - 733 авто (+118%). Renault - 471 авто (-13%). Škoda - 467 авто (+5%). BMW - 366 авто (-16%). Hyundai - 347 авто (+47%). Zeekr - 248 авто (+103%). Mazda - 244 авто (+17%). Honda - 216 авто (+50%).

Отметим, что всего с начала года в нашей стране зарегистрировали 52,9 тысячи новых легковых автомобилей, что на 0,3% меньше, чем в прошлом году.

Ранее стало известно, что в августе отечественный автопарк пополнили почти 6,8 тысячи новых легковушек, из которых чуть более 70% купили частные клиенты, а еще 30% - юридические лица.

Среди частных покупателей наибольшим спросом пользовался BYD Song Plus, тогда как юридические лица отдавали предпочтение Renault Duster.

Напомним также, что лидером европейского рынка автомобилей оказался Renault Clio, который обошел своего главного конкурента - Dacia Sandero. Также в тройку лидеров попал кроссовер Volkswagen T-Roc.

