Дмитрий Петровский

Самым выгодным вариантом зарядить электромобиль остается домашняя розетка.

С 1 сентября 2025 года в ряде областей выросли тарифы на распределение электроэнергии для потребителей, но большинство электрозаправок (ЭЗС) оставили цены без изменений. Об этом сообщает Институт исследования авторынка.

Большинство владельцев электромобилей на украинском парке имеют аккумуляторы емкостью более 50 кВт-ч, которые можно относить к категории "дальнобойных", или по меньшей мере к таким, которые пригодны для межобластных поездок.

Эксперты отмечают, что одна из сетей добавила гривну за быструю зарядку, зато еще один оператор уменьшил тарифы, на 1,50 грн за подключение с переменным током (AC), и на 1,91 грн за зарядку постоянным током (DC).

Отмечается, что средняя цена киловатт-часа полученной через АС-порт в этом месяце составляет 15,27 грн (-0,25 грн), через DC-порт - 17,77 грн (-0,15 грн). Специалисты отмечают, что высокие тарифы чаще на придорожных ЭЗС, особенно если они скоростные. Меньшие тарифы преимущественно на ЭЗС, которые размещены на паркингах гостиниц, торговых центров, ресторанов и т.д.

По словам экспертов, самым выгодным вариантом остается домашняя розетка, особенно если есть двухзонный счетчик электроэнергии. Это медленно, в лучшем случае до 100-150 км за ночь при отдаче в 3 кВт, но и наименее затратно - примерно как за порцию кофе в киоске.

"Заряжать машину на ЭЗС дороже, однако здесь платим за скорость (ориентировочно от 20 мин до 1 часа до "полного"), и возможность осуществления межобластных поездок, илилокальных, для тех, кто не имеет возможности пользоваться домашней розеткой, но уже успел понять, что преимущества электромобиля не только в его экономности", - добавили специалисты.

Рынок электромобилей - последние новости

В августе украинский автопарк пополнился на чуть более 6 тысяч электромобилей (BEV) с пробегом. Лидером импорта подержанных электрокаров традиционно остается Tesla. Также в тройке лидеров Nissan и KIA, которые предлагают надежные и доступные авто.

Ранее в Top Speed представили 10 очень надежных электромобилей с пробегом. Победителем рейтинга тогда оказался Hyundai Kona Electric. По словам специалистов, качество сборки этой модели находится на очень высоком уровне.

