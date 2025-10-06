Серийный автомобиль может стоить на рынке менее 15 000 евро.

Бренд Dacia, входящий в состав Groupe Renault, представил прототип электрического мини-автомобиля, который может стать конкурентной альтернативой дешевым китайским электромобилям, пишет Reuters.

"Если появится возможность массового производства, мы готовы", - заявила гендиректор Dacia Катрин Адт, которая недавно перешла туда из Mercedes-Benz.

Длина Hipster Concept составляет всего 3 метра, а вес - менее 800 кг. Максимальная скорость Hipster составит около 90 км/ч, а запас хода будет равен 150 км.

Dacia максимально упростила модель, чтобы снизить ее цену. Hipster получил полотняные сиденья и ремни для открывания дверей вместо ручек. В автомобиле установлен лишь необходимый минимум электроники.

Предполагается, что серийный автомобиль может стоить на рынке менее 15 000 евро. Для сравнения, цена китайского электромобиля BYD Dolphin Surf в Европе на момент начала продаж составляла примерно 20 000 евро.

Напомним, Renault и Stellantis возглавили кампанию за создание новой категории малых автомобилей в ЕС. Предполагается, что они будут иметь меньше обязательных функций, чем "большие" авто, особенно в отношении безопасности. По мнению специалистов, это единственный способ уменьшить вес и цену авто.

Украинский авторынок - последние новости

Отечественный авторынок претерпел существенные изменения за последнее время. Как выяснили специалисты, в прошлом месяце самыми популярными в Украине впервые стали полностью электрические авто - на них пришлась треть всех продаж новых автомобилей. На втором месте по популярности оказались бензиновые авто, тогда как третье заняли гибриды.

Если говорить о моделях, то наиболее популярными среди новых авто оказались Volkswagen ID. UNYX, Renault Duster и Toyota RAV4.

