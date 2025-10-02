Отмечается, что в первую тройку попали Volkswagen ID. UNYX, Renault Duster и Toyota RAV4.

В сентябре лидерство на отечественном рынке новых авто получил электрический кроссовер Volkswagen ID. UNYX. Об этом сообщает портал "УкрАвтопром".

Volkswagen ID. UNYX - компактный электрический кроссовер. Фактически, это ребеджинговый Cupra Tavascan с небольшими косметическими изменениями. Последний производят с 2023 года.

На втором месте находится бывший бестселлер украинского авторынка - компактный кроссовер-внедорожник Renault Duster, также известный как Dacia Duster. Третье место занимает компактный полноприводный автомобиль класса SUV Toyota RAV4.

ТОП-10 самых популярных новых легковушек сентября:

Volkswagen ID. UNYX - 432 единицы;

Renault Duster - 406;

Toyota RAV4 - 292;

BYD Song Plus - 280;

Hyundai Tucson - 224;

Škoda Kodiaq - 182;

Mazda CX-5 - 165;

BYD Leopard 3 - 150;

Honda e:NS1 - 143;

Toyota Land Cruiser Prado - 136.

Какой кроссовер выбрать - советы экспертов

Кроссоверы пользуются особой популярностью на украинском (и не только) авторынке. Впрочем, выбрать действительно хороший бывает сложно из-за большого разнообразия представленных авто.

Помочь покупателям решили специалисты U.S. News & World Report, которые определили десять лучших кроссоверов этого года. Лучшей моделью специалисты назвали автомобиль Kia Telluride, единственным недостатком которого является далеко не самый низкий расход топлива в своем сегменте. Среди главных преимуществ Telluride - просторный интерьер и богатое оснащение.

Напомним также, что в издании MotorTrend определили 18 лучших кроссоверов, которые можно купить новыми в этом году. В список вошли, в частности, Hyundai Kona, Nissan Rogue и Toyota RAV4 Hybrid.

