Новый автомобиль BMW VDX удивляет своим необычным видом / фото пресс-служба BMW

В Шанхае представили автомобиль BMW VDX (Vision Driving Experience), который является прототипом серийного электроседана. Об этом сообщает официальный сайт BMW Group.

Модель построили в рамках новой концепции, которая получила название Neue Klasse. УНИАН рассказывал о ней в прошлом году. Речь идет о стилистике, которой должны придерживаться все будущие модели известного бренда.

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Очевидно, она понравится далеко не всем - в частности, из-за своего "минимализма". Хотя можно предположить, что серийные авто будут несколько отличаться от концепта и прототипа.

Как можно видеть, передняя часть авто выполнена в виде "акульего носа". Привлекает внимание совершенно новая интерпретация фирменных "ноздрей" BMW (опять же, несколько спорное решение).

Вид снаружи автомобиля BMW VDX / фото пресс-служба BMW
Салон автомобиля / пресс-служба BMW

Главной же фишкой новой платформы называют систему Heart of Joy, которая объединяет управление всеми основными электрическими компонентами.

Вид автомобиля BMW VDX / фото пресс-служба BMW

Как сообщается, она позволит достичь более точного, динамического и интуитивного контроля над автомобилем во всех дорожных ситуациях. Первая модель Neue Klasse для КНР появится уже в следующем году.

Вид автомобиля BMW VDX / фото пресс-служба BMW

Немецкий автопром - что интересного

Напомним, недавно компания Mercedes представила Vision V. Речь идет о концепте роскошного электрического минивэна, который символизирует "начало новой эры" для бренда.

Автомобиль построили на модульной платформе Van Electric Architecture.

Он может похвастаться не только экзотическим экстерьером, но и роскошным интерьером. Среди прочего Vision V получил выдвижной 65-дюймовый экран и акустическую систему с 42 динамиками.

А еще ранее была определена лучшая модель Mercedes-Benz в линейке уже существующих авто. Ею стал Mercedes-Benz C-Class.

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