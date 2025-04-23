Главной фишкой новой платформы называют "умную" систему Heart of Joy.

В Шанхае представили автомобиль BMW VDX (Vision Driving Experience), который является прототипом серийного электроседана. Об этом сообщает официальный сайт BMW Group.

Модель построили в рамках новой концепции, которая получила название Neue Klasse. УНИАН рассказывал о ней в прошлом году. Речь идет о стилистике, которой должны придерживаться все будущие модели известного бренда.

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Очевидно, она понравится далеко не всем - в частности, из-за своего "минимализма". Хотя можно предположить, что серийные авто будут несколько отличаться от концепта и прототипа.

Как можно видеть, передняя часть авто выполнена в виде "акульего носа". Привлекает внимание совершенно новая интерпретация фирменных "ноздрей" BMW (опять же, несколько спорное решение).

Главной же фишкой новой платформы называют систему Heart of Joy, которая объединяет управление всеми основными электрическими компонентами.

Как сообщается, она позволит достичь более точного, динамического и интуитивного контроля над автомобилем во всех дорожных ситуациях. Первая модель Neue Klasse для КНР появится уже в следующем году.

Немецкий автопром - что интересного

Напомним, недавно компания Mercedes представила Vision V. Речь идет о концепте роскошного электрического минивэна, который символизирует "начало новой эры" для бренда.

Автомобиль построили на модульной платформе Van Electric Architecture.

Он может похвастаться не только экзотическим экстерьером, но и роскошным интерьером. Среди прочего Vision V получил выдвижной 65-дюймовый экран и акустическую систему с 42 динамиками.

А еще ранее была определена лучшая модель Mercedes-Benz в линейке уже существующих авто. Ею стал Mercedes-Benz C-Class.

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