Объявлен лучший автомобиль мира 2026 года

Электрический кроссовер BMW iX3 получил сразу две ключевые награды.

Во время Нью-Йоркского автосалона 2026 года состоялось одно из самых престижных событий автомобильной индустрии – церемония вручения премии World Car Awards 2026. Победителем стал новый BMW iX3, сообщается на сайте премии.

BMW iX3 получил сразу две чрезвычайно престижные награды: "Мировой автомобиль года" и "Мировой электромобиль года". По словам специалистов, победа iX3 свидетельствует о растущем значении электрических кроссоверов в глобальной автомобильной индустрии.

iX3 – полностью электрический кроссовер, который сочетает в себе динамичность классического X3 с экологичностью современных электромобилей. По состоянию на 2026 год модельный ряд насчитывает два поколения: первое (G08) и принципиально новое второе поколение (NA5), созданное на платформе Neue Klasse.

Видео дня

Список победителей по категориям:

Лучший автомобиль – BMW iX3;

Лучший автомобиль класса люкс – Lucid Gravity;

Лучший спортивный автомобиль – Hyundai Ioniq 6 N;

Лучший электромобиль – BMW iX3;

Лучший городской автомобиль – Firefly;

Лучший дизайн – Mazda 6e/EZ-6.

Лучшие автомобили – последние новости

Напомним, ранее эксперты Consumer Reports определили лучшие автомобили 2026 года в своих сегментах. Среди названных моделей было много представителей японского автопрома. Так, лучшим компактным автомобилем оказался Honda Civic. В то же время лучшим среднеразмерным автомобилем стала Toyota Camry.

Также специалисты назвали шесть лучших недорогих электромобилей 2026 года. В список попали, в частности, Tesla Model 3, Ford Mustang Mach-E и Nissan Ariya.

