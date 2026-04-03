Объявлен лучший автомобиль мира 2026 года

Во время Нью-Йоркского автосалона 2026 года состоялось одно из самых престижных событий автомобильной индустрии – церемония вручения премии World Car Awards 2026. Победителем стал новый BMW iX3, сообщается на сайте премии.
BMW iX3 получил сразу две чрезвычайно престижные награды: "Мировой автомобиль года" и "Мировой электромобиль года". По словам специалистов, победа iX3 свидетельствует о растущем значении электрических кроссоверов в глобальной автомобильной индустрии.
iX3 – полностью электрический кроссовер, который сочетает в себе динамичность классического X3 с экологичностью современных электромобилей. По состоянию на 2026 год модельный ряд насчитывает два поколения: первое (G08) и принципиально новое второе поколение (NA5), созданное на платформе Neue Klasse.
Список победителей по категориям:
- Лучший автомобиль – BMW iX3;
- Лучший автомобиль класса люкс – Lucid Gravity;
- Лучший спортивный автомобиль – Hyundai Ioniq 6 N;
- Лучший электромобиль – BMW iX3;
- Лучший городской автомобиль – Firefly;
- Лучший дизайн – Mazda 6e/EZ-6.
Напомним, ранее эксперты Consumer Reports определили лучшие автомобили 2026 года в своих сегментах. Среди названных моделей было много представителей японского автопрома. Так, лучшим компактным автомобилем оказался Honda Civic. В то же время лучшим среднеразмерным автомобилем стала Toyota Camry.
Также специалисты назвали шесть лучших недорогих электромобилей 2026 года. В список попали, в частности, Tesla Model 3, Ford Mustang Mach-E и Nissan Ariya.