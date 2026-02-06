Оставили конкурентов позади: эксперты назвали лучшие автомобили 2026 года

В наше время в продаже можно найти огромное количество различных автомобилей. Из-за этого трудно определиться, на какие модели стоит обратить внимание.
Эксперты Consumer Reports определили лучшие автомобили 2026 года в своих сегментах. Среди них немало японских моделей.
Лучшие автомобили 2026 года:
- Лучший компактный автомобиль - Honda Civic;
- Лучший среднеразмерный автомобиль - Toyota Camry;
- Лучший субкомпактный кроссовер - Subaru Crosstrek;
- Лучший компактный кроссовер - Subaru Forester;
- Лучший среднеразмерный кроссовер - Toyota Grand Highlander;
- Лучший премиальный компактный кроссовер - Lexus NX;
- Лучший премиальный среднеразмерный кроссовер - BMW X5;
- Лучший компактный пикап - Ford Maverick;
- Лучший полноразмерный пикап - Ford F-150;
- Лучший электромобиль - Tesla Model Y.
Согласно рейтингу автомобили от японских производителей стали лидерами сразу в шести сегментах. Также специалисты высоко оценили три американские модели и кроссовер BMW X5, которого признали лидером своего сегмента.
Эксперты объяснили, что все автомобили оценивались по совокупности различных факторов, включая результаты дорожных испытаний, прогнозируемую надежность, удовлетворенность владельцев и безопасность.
Лучший кроссовер для покупки в 2026 году
Ранее эксперты британской RAC Limited составили список лучших кроссоверов для покупки в этом году. Они порекомендовали обратить внимание на Dacia Duster (в Украине - Renault Duster).
По словам экспертов, Dacia Duster является лучшим компактным кроссовером для покупки в 2026 году. Специалисты похвалили его просторный и практичный интерьер, брутальный дизайн, а также неплохие возможности на бездорожье.