Оставили конкурентов позади: эксперты назвали лучшие автомобили 2026 года

Автомобили от японских производителей были признаны лидерами сразу в шести сегментах.

В наше время в продаже можно найти огромное количество различных автомобилей. Из-за этого трудно определиться, на какие модели стоит обратить внимание.

Эксперты Consumer Reports определили лучшие автомобили 2026 года в своих сегментах. Среди них немало японских моделей.

Лучшие автомобили 2026 года:

Лучший компактный автомобиль - Honda Civic;

Лучший среднеразмерный автомобиль - Toyota Camry;

Лучший субкомпактный кроссовер - Subaru Crosstrek;

Лучший компактный кроссовер - Subaru Forester;

Лучший среднеразмерный кроссовер - Toyota Grand Highlander;

Лучший премиальный компактный кроссовер - Lexus NX;

Лучший премиальный среднеразмерный кроссовер - BMW X5;

Лучший компактный пикап - Ford Maverick;

Лучший полноразмерный пикап - Ford F-150;

Лучший электромобиль - Tesla Model Y.

Согласно рейтингу автомобили от японских производителей стали лидерами сразу в шести сегментах. Также специалисты высоко оценили три американские модели и кроссовер BMW X5, которого признали лидером своего сегмента.

Эксперты объяснили, что все автомобили оценивались по совокупности различных факторов, включая результаты дорожных испытаний, прогнозируемую надежность, удовлетворенность владельцев и безопасность.

Лучший кроссовер для покупки в 2026 году

Ранее эксперты британской RAC Limited составили список лучших кроссоверов для покупки в этом году. Они порекомендовали обратить внимание на Dacia Duster (в Украине - Renault Duster).

По словам экспертов, Dacia Duster является лучшим компактным кроссовером для покупки в 2026 году. Специалисты похвалили его просторный и практичный интерьер, брутальный дизайн, а также неплохие возможности на бездорожье.

