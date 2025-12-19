Среди новых дизельных легковушек на первом месте оказался Renault Duster.

В ноябре отечественный автопарк пополнили более 5,3 тысячи автомобилей с дизельными двигателями (на 2% больше, чем в прошлом году).

По информации "УкрАвтопром", из общего количества 1,4 тысячи единиц были новыми (-8%), тогда как остальные 3,9 тысячи единиц - подержанными, ввезенными из-за рубежа (+5%).

Среди новых дизельных легковушек на первом месте оказался компактный кроссовер-внедорожник Renault Duster, который традиционно пользуется огромным спросом в Украине.

Видео дня

ТОП-5 самых популярных новых дизельных авто:

Renault Duster - 251 единица;

Toyota Land Cruiser Prado - 218;

Fiat Titano - 151;

Volkswagen Touareg - 149;

Volkswagen Tiguan - 99.

Если говорить об импортированных подержанных дизельных авто, то здесь лидером выступает Renault Mégane. Очень близко к нему находится компактный кроссовер Nissan Qashqai, а третье место занимает народная Škoda Octavia.

ТОП-5 самых популярных импортируемых подержанных моделей:

Renault Mégane - 296 единиц;

Nissan Qashqai - 291;

Škoda Octavia - 236;

Volkswagen Passat - 222;

Hyundai Santa Fe - 156.

Авторынок Украины - последние новости

В ноябре автопарк нашей страны пополнили почти 12,5 тысячи легковых авто с бензиновыми двигателями. Если говорить об импортированных подержанных бензиновых автомобилях, то наибольшим спросом пользовался Volkswagen Golf.

Также в ноябре украинский автопарк пополнили более 2,6 тысячи гибридных легковых авто. Среди новых машин лидером рынка стала Toyota RAV4, тогда как среди импортированных гибридов с пробегом наиболее популярным оказался Ford Escape.

Вас также могут заинтересовать новости: