В ноябре отечественный автопарк пополнили более 5,3 тысячи автомобилей с дизельными двигателями (на 2% больше, чем в прошлом году).
По информации "УкрАвтопром", из общего количества 1,4 тысячи единиц были новыми (-8%), тогда как остальные 3,9 тысячи единиц - подержанными, ввезенными из-за рубежа (+5%).
Среди новых дизельных легковушек на первом месте оказался компактный кроссовер-внедорожник Renault Duster, который традиционно пользуется огромным спросом в Украине.
ТОП-5 самых популярных новых дизельных авто:
- Renault Duster - 251 единица;
- Toyota Land Cruiser Prado - 218;
- Fiat Titano - 151;
- Volkswagen Touareg - 149;
- Volkswagen Tiguan - 99.
Если говорить об импортированных подержанных дизельных авто, то здесь лидером выступает Renault Mégane. Очень близко к нему находится компактный кроссовер Nissan Qashqai, а третье место занимает народная Škoda Octavia.
ТОП-5 самых популярных импортируемых подержанных моделей:
- Renault Mégane - 296 единиц;
- Nissan Qashqai - 291;
- Škoda Octavia - 236;
- Volkswagen Passat - 222;
- Hyundai Santa Fe - 156.
Авторынок Украины - последние новости
В ноябре автопарк нашей страны пополнили почти 12,5 тысячи легковых авто с бензиновыми двигателями. Если говорить об импортированных подержанных бензиновых автомобилях, то наибольшим спросом пользовался Volkswagen Golf.
Также в ноябре украинский автопарк пополнили более 2,6 тысячи гибридных легковых авто. Среди новых машин лидером рынка стала Toyota RAV4, тогда как среди импортированных гибридов с пробегом наиболее популярным оказался Ford Escape.