Серийное производство планируют начать уже в следующем году.

Mercedes-Benz представил Vision V – концепт роскошного электрического минивэна, который символизирует "начало новой эры" для известного бренда. Презентацию можно посмотреть на YouTube-канале компании.

Концепт построили на модульной платформе Van Electric Architecture. Автомобиль готовы предложить с передним или полным приводом. Он получит 800-вольтовую батарею и бортовой зарядник переменного тока мощностью 22 кВт. Запас хода будет составлять до 500 км.

Минивэн может похвастаться не только экзотическим экстерьером, но и роскошным интерьером.

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Авто оборудовали выдвижным 65-дюймовым экраном, акустической системой с 42 динамиками, семью проекторами в потолке и полу, а также контроллером для видеоигр. В зоне водителя можно видеть "супердисплей" с тремя экранами.

Предполагается, что серийное производство новинки начнется в следующем году. Насколько существенно серийная версия будет отличаться от представленного концепта – неизвестно.

Mercedes-Benz - последние новости

Напомним, недавно автомобильные эксперты оценили модели Mercedes-Benz, которые сейчас продаются в Великобритании и определили лучшую.

Специалисты считают, что лучшим выбором по ряду качеств является Mercedes-Benz C-Class. На втором месте оказался Mercedes-Benz E-Class, тогда как третье занял электрический кроссовер Mercedes-Benz EQA.

Отметим также, что Mercedes-Benz E-Class T-Modell попал в список десяти лучших универсалов с пробегом. На первой позиции оказался автомобиль Skoda Superb Combi, на второй – Volkswagen ID.7 Tourer.

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