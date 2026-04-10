Украине не хватает помидоров: цены перед Пасхой резко взлетели

Турции выгоднее поставлять овощи в страны Евросоюза.

Оптовые цены на тепличные помидоры в Украине выросли за неделю в среднем на 10% до отметки 160–180 грн/кг. С учетом последнего подорожания стоимость помидоров сейчас примерно на 77% выше, чем в аналогичный период прошлого года.

Аналитики проекта EastFruit отмечают, что главная причина подорожания помидоров – недостаточное предложение на внутреннем рынке. В то же время спрос на овощи достаточно активен.

При этом в основной стране-поставщике продукции в Украину – Турции – помидоры также дорожают. Это связано с увеличением экспорта в страны Евросоюза. Отечественные же тепличные комбинаты только начали сбор овощей, поэтому пока Украина зависит от импорта.

Продавцы не исключают, что во второй половине апреля рост цен на томаты, с увеличением внутреннего производства, наконец-то остановится.

Цены на помидоры в супермаркетах Украины

Импортированные из Азербайджана томаты стоят в "Сильпо" 251,9 грн/кг.

Томаты на развес в Varus отпускают по 229,9 грн/кг.

Турецкие тепличные помидоры в АТБ продают по 227,89 грн/кг

За прошлый год стоимость праздничной корзины в Украине на Пасху выросла от 12% до 17% в зависимости от бюджетности ее наполнения. Если положить туда сыр, колбасу, а также кагор и свежие овощи – рост цен будет более ощутимым.

В Международном валютном фонде прогнозируют, что, несмотря на завершение войны в Иране, продукты питания в мире продолжат дорожать. В зоне риска оказались социально незащищенные слои населения.

