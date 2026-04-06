Огурцы и капуста дешевеют, картофель дорожает: какие цены на овощи сейчас в Украине

Стоимость фруктов за неделю не изменилась.

Оптовые цены на овощи в Украине в основном снижались на прошлой неделе. Из овощей борщевого набора подешевела белокочанная капуста – с 8-10 до 6-9 грн/кг и свекла – с 7-10 до 6-9 грн/кг.

Аналитики проекта EastFruit сообщают, что в то же время подорожали морковь – с 8-13 до 10-13 грн/кг и картофель – с 5-11 до 5-12 грн/кг, а репчатый лук немного подешевел – с 6-8 до 6-7 грн/кг.

Продолжила снижаться стоимость огурцов, которые сейчас предлагают к продаже по 130-200 грн/кг против 140-220 грн/кг неделей ранее. Цены на помидоры не изменились – их продают в диапазоне 160-170 грн/кг.

Среди капусты подешевела синяя – с 20-25 до 18-22 грн/кг, а диапазон цен на пекинскую сузился – с 25-35 до 27-32 грн/кг. Сладкий перец за неделю ощутимо подешевел. Сейчас им торгуют по 200-220 грн/кг, тогда как ранее продавали по 250-270 грн/кг.

В сегменте фруктов цены не изменились. Среди ягод подешевела клубника – сейчас ее продают по 150-170 грн/кг по сравнению со 190-210 грн/кг неделей ранее.

Очередное подешевение белокочанной капусты привело к тому, что цены на нее сейчас как минимум в четыре раза ниже, чем год назад. Тогда ее продавали по 35-42 грн/кг. После длительного хранения в хранилищах качество капусты, которую фермеры предлагают к продаже, сильно ухудшилось. Поэтому некондиционный товарный вид овоща лишь угнетает и без того невысокое предложение.

В то же время мясная группа и куриные яйца, стоимость которых оставалась неизменной в течение предыдущих недель, подорожали на рынке незадолго до Пасхи. Подорожали мясо индейки, баранина и курица.

