Пасхальная корзина за год значительно подорожала: аналитики посчитали цены на традиционные продукты

Больше всего подорожали яйца, сухофрукты и тепличные овощи.

Стоимость продуктов традиционной праздничной корзины на Пасху выросла за год от 12% до 17%, в зависимости от "бюджетности" ее наполнения. Об этом свидетельствуют подсчеты Украинского клуба аграрного бизнеса.

Так, паска, десяток крашеных яиц, соль, хрен и свеча обойдутся в среднем в 482 грн, что на 12,7% дороже, чем в 2025 году. Если расширить ассортимент твердым сыром, колбасой и горчицей, продукты будут стоить 965 грн (+13,8%). Если же добавить еще и кагор, свежие огурцы, помидоры и сало, цена корзины составит 1 387 грн (+17%).

Неизменным атрибутом корзины традиционно являются куриные яйца. Десятка яиц подорожала в среднем на 4% только за последний месяц, достигнув отметки 86,4 грн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года цена выросла на 13%.

А приготовление 3-4 средних пасок в домашних условиях по классическому рецепту обойдется в 357,2 грн. Это на 12,2% дороже, чем в 2025 году.

Среди ингредиентов выпечки больше всего подорожали изюм (+27%, до 53,4 грн за 200 г), сливочное масло (+13,1%, 138 грн за 200 г) и молоко (+11,6%, 34 грн за пол-литра). В то же время часть необходимых продуктов подешевела: сахар подешевел на 12,6%, ванилин – на 26,8%, а сахарная пудра – на 2,5%.

Цены на продукты в Украине – последние новости

Перед праздниками спрос на определенные продукты в Украине растет, чем пользуются продавцы, повышая цены. Так, на рынке неделю назад подорожали мясо индейки, баранина и курятина, а также куриные яйца. Подорожание произошло после двух недель неизменных цен.

При этом овощи борщевого набора стоят сейчас значительно дешевле, чем в прошлом году. Так, например, белокочанная капуста подешевела как минимум в четыре раза – из-за хорошего урожая и не очень активного спроса.

Вас также могут заинтересовать новости: